Plan- og bygningsetaten i Oslo truer med tvangsmulkt etter at det fortsatt mangler ferdigattest på en loftsutbygging Celina Midelfart fikk godkjent i 2012, skriver Dagbladet

Etter flere purringer uten respons har Plan- og bygningsetaten nå sendt et formelt varsel til investor Celina Midelfart. De etterlyser dokumentasjon knyttet til en loftsutbygging på Frogner-eiendommen hennes, som ble godkjent for hele 13 år siden. Dette fremgår av et brev avisen har fått innsyn i.

«Vi kan ikke se at dere har sendt inn en søknad om ferdigattest, noe som tyder på at tiltaket ikke er ferdigstilt, heter det i brevet fra kommunen».

Både i 2023 og 2024 skal det ha blitt sendt purringer, uten at kommunen har fått svar. Nå varsler kommunen at Midelfart kan bli pålagt å ferdigstille tiltaket, og at det kan ilegges en tvangsmulkt på 30.000 kroner.

Forglemmelse

Midelfarts assistent, Cathrine Hanche, opplyser om at den manglende ferdigattesten skyldes en forglemmelse.

«Søknad om ferdigstillelse er sendt inn til Oslo kommune, og vi anser saken som ivaretatt», skriver Hanche.

Midelfart har fått tre ukers frist til å svare og eventuelt ettersende relevant dokumentasjon.

Den aktuelle eiendommen, en tidligere øst-tysk ambassadørbolig på Frogner, ble kjøpt for 20 millioner kroner i år 2000. Eiendommen er på 600 kvadratmeter og totalrenovert.

Celina Midelfart er nr. 285 på Kapitals topp 400 rikeste og har en formue på 1,6 milliarder kroner.