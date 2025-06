Samarbeid vil gi langt flere boliger

For en tid siden satte kommunal- og moderniseringsminister Kjersti Stenseng (Ap) ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra NHO Byggenæringen, KS og Kommunaldepartementet som skulle komme med forslag til hvordan målet om 130.000 nye boliger innen 2030 skal kunne oppnås. Mandatet fra statsråden var klinkende klart: Gruppen skal foreslå tiltak for raskere plan- og byggesaksprosesser.

Gruppen fikk cirka én måned på seg til å utarbeide en bruttoliste med konkrete forenklingsinnspill som blant annet detaljeringsgrad i arealplaner, byggtekniske krav og innsigelser.

Vi har sett i media at organisasjonene Eiendom Norge og Norsk Eiendom mener at de 72 forslagene som arbeidsgruppen har levert statsråden ikke er tilstrekkelig. De mener det må gjøres andre grep innen finanspolitikken, samt gis flere incentiver for bygging av utleieboliger.

Til det er å si at NHO Byggenæringen heller ikke mener at ett svar på utfordringen er tilstrekkelig dersom vi skal nå målet. Vi har tidligere gitt mange innspill til hva som bør gjøres i for eksempel statsbudsjettet. Men nå var mandatet å svare ut hvordan vi kan få til raskere plan- og byggesaksprosesser.

Den hurtigarbeidende arbeidsgruppen, som har vært ledet av NHO Byggenæringen, har brukt eksperter fra bedriftene, departementet og kommunenes egne fagfolk i arbeidet. Det er altså folk med skoa på, og som er tett på prosessene. Disse har kommet med sine 72 råd. I tillegg er alle organisasjonene i Byggenæringen invitert til å gi sine innspill.

Nå har vi endelig fått en statsråd som er opptatt av boligbygging

Raskere plan- og byggesaksprosesser er svært viktig for å øke boligbyggingen. Disse prosessene har bare økt i tid og omfang de siste ti årene, og tid er som kjent penger. En utredning fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at ett års saksbehandlingstid i Oslo koster 169.000 kroner per boenhet. Saksbehandlingstiden for boliger i Oslo er fem–seks år, noe som da tilsvarer cirka 1 million kroner per bolig.

Arbeidsgruppen foreslår blant annet en makstid på tre år for reguleringsplaner. Det vil bety rundt 500.000 kroner i reduserte kostnader for en boligkjøper i Oslo-området. Disse tiltakene må også sees i sammenheng med de andre forenklingstiltakene i plan- og byggesaksprosessene, slik arbeidsgruppen foreslår. Da er denne tidsfristen gjennomførbar.

Nå har vi endelig fått en statsråd som er opptatt av boligbygging. Hun ser at mangelen på boliger er et samfunnsproblem, og at eierlinjen – det at man kan eie egen bolig – er under press. La oss bruke denne muligheten.

Utfordringer knyttet til boligbygging er blitt en skikkelig verkebyll både i Norge og ellers i Europa, ikke minst fordi det skaper store ulikheter blant folk. Vi har allerede sett tendenser i Europa til sosial uro som følge av dette. For å sikre eierlinjen og en stabil, god boligforsyning, må vi ta nye og større grep i boligpolitikken. Her må både næringen og myndighetene tenke utenfor boksen. Dette er en diskusjon vi ønsker å bidra til.

Men skal vi nå det ambisiøse målet om 130.000 nye boliger innen 2030, må vi trekke i samme enden av tauet; vi må være villige til å spille på lag fremfor å kritisere. Vi må sette alle kjepphestene på stallen, for de store utfordringene løser vi best i fellesskap.

Nina Solli

Adm. direktør i NHO Byggenæringen