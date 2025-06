Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag 12. juni:

Arendals Fossekompani var en superhot aksje under den grønne bølgen, og når verden nå roper på økt forsvar, tilbyr aksjen forsvarseksponering. Daniel Vårdal Haugland, analytiker i ABG Sundal Collier, mener dette er underkommunisert i markedet.

Eksponeringen skjer gjennom datterselskapet NSSLGlobal, som leverer satellittkommunikasjon og IT-løsninger. Haugland peker på at det har levert solide marginer over tid, og han mener NSSLGlobal fremstår som en het kandidat for salg eller børsnotering.

Frederik Due, Norges største boligflipper, er slått personlig konkurs med en ny bølge av personlig gjeld. De anmeldte kravene er på 81 millioner kroner. Dette kommer på toppen av forpliktelser på 146 millioner i selskapene Duero og Pingus.

Det har vært to forferdelige år for Due. Først gikk Pingus og Duero konkurs i fjor høst, så ble han dømt til to års fengsel for grovt skattesvik, og nå er han slått personlig konkurs.

Shippinggründerne Jan-Petter Slethaug, Bjørn Steinhaug og Didrik Trumpy Martens innkasserte hele 450 millioner kroner da de solgte halvparten av rederiet Peak Group i fjor.

Kjøperen var Canada Steamship Lines. Salget verdsatte egenkapitalen i Peak Group til rundt 900 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om jordbærbøndene. Nationen kan fortelle at en matbutikk i Oslo selger nederlandske jordbær for 14,90 pr. kurv, og at jordbærbøndene fortviler over konkurransen fra utlandet.

Bøndenes problem er ikke prisene, men altfor høye kostnader. Det gjelder å produsere billigere eller å gi opp. Det er 14,90 som gjelder nå, skriver Hegnar.

