Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at gevinssikring bidro til aksjefall på Wall Street onsdag, noe som gir lite drahjelp fra amerikanske markeder inn i dagens handel.

«Asia følger ikke helt det samme mønsteret – her var børsbildet mer blandet, drevet av lokale forhold og nyheter», påpeker analytikeren.

Berntsen mener at det fremover er særlig én faktor som ventes å dominere nyhetsbildet.

«USAs forhandlinger med sine viktigste handelspartnere. Med en avtale på plass med Storbritannia, og et rammeverk etablert med Kina, er blikket nå rettet mot Europa. Det er nærliggende å tro at også en avtale med EU vil komme på plass, men det forutsetter både fremdrift og gjensidig tillit i forhandlingsrommet – noe som langt fra er garantert», skriver han.

«USAs finansminister Scott Bessent antydet i går at fristen for en EU-avtale – opprinnelig satt til 9. juli – kan bli forskjøvet, så lenge forhandlingene skjer «i god tro». Det kan tolkes som et signal om pragmatisme, men også som en forlengelse av usikkerheten. Markedet liker forutsigbarhet. Signaler om fleksibilitet er derfor todelte: De kan både berolige og forvirre», fortsetter Berntsen,

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia, dagen etter at Donald Trump erklærte at en handelsavtale mellom USA og Kina er i boks.

Shanghai Composite i Kina klatrer nå 0,07 prosent, CSI 300 er opp 0,50 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,50 prosent.

I Japan faller Nikkei 0,55 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,21 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,74 prosent. Nifty 50 i India svekkes 0,07 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,02 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,11 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er torsdag morgen ned 0,39 prosent til 69,50 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,29 prosent på 67,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Ukens tredje handelsdag startet i pluss, men flatet ut i ettermiddagstimene. Ved børsslutt stod alle ledende indekser i rødt. Handelsdagen var preget av at USA og Kina omsider ble enige om en handelsavtale, samtidig som at inflasjonstall overrasket.

Samleindeksen S&P 500 falt 0,3 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte flatt ned. Tek-indeksen Nasdaq falt ned 0,5 prosent.

Blant «Magnificent Seven»-aksjene var chip-selskapet Nvidia blant de mest handlede aksjene onsdag, som falt med 0,8 prosent.

Tesla-aksjen har stått i hard vær den siste tiden etter en offentlig maktkamp og ord-krig mot USAs president Donald Trump på sosiale medier forrige uke. Elon Musk beklager nå flere av innleggene han publiserte i forrige uke mot Trump. Tesla-aksjen steg marginale 0,1 prosent onsdag til 280,40 dollar.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,6 prosent før den sluttet på 1.610,88 poeng, hvilket er en ny rekord. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,18 dollar, opp 1,9 prosent.

Aker Carbon Capture ble tirsdag handlet eks. utbytte på 2,86 kroner. Utbyttet kom etter at selskapet solgte sine 20 prosent i SLB Capturi til Aker, og justert for utbyttet doblet aksjen seg fra 7,2 til 14,4 øre. Onsdag gikk aksjen opp 54,1 prosent før den sluttet på til 22,2 øre.

Kongsberg Gruppen klatret ytterligere 2,2 prosent til 380,00 kroner, og nærmer seg toppnoteringen på 386,60 kroner. Bank of America oppgraderte tirsdag aksjen fra «underperform» til «buy», og hevet kursmålet fra 273 til 404 kroner.

