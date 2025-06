Nettverksmilliardær Finn Ørjan Sæle og kona har kjøpt eiendommer på Snarøya for nær 100 millioner kroner fra investor Arne Fredly, opplyser DN.

SOLGTE: Investor Arne Fredly. Foto: Iván Kverme

Det kommer frem etter at Arne Fredly for andre gang har solgt eiendom til ekteparet Finn Ørjan Sæle og Hilde Rismyhr Sæle.

Ekteparet kjøpte i 2018 et herskapelig nybygg med strandlinje og svømmebasseng av Fredly for 86 millioner kroner. Det var Fredly som selv sto for salget for seks år siden, og han uttalte da til DN at det var «en grei handel for meg og en god handel for kjøper.»

KJØPTE: Hilde og Finn Ørjan Sæle. Foto: Zinzino

Pusset opp

Selv om Fredly hadde eid huset i over 20 år og brukt mer penger enn han noensinne hadde forestilt seg på å bygge «den perfekte boligen», ønsket Sæle og kona likevel å bygge om en del av luksusvillaen da de kjøpte den.

Fredly er som kjent en stor bilentusiast, og blant tingene ekteparet Sæle ønsket å endre på var antall parkeringsplasser under tak. De sendte derfor en søknad til kommunen om å endre noen av parkeringsplassene til et treningslokale med toalett og mini-kjøkken.

Til tross for oppgraderingen, har de nå også kjøpt de fire siste badehusene i nærheten fra Fredly for 12 millioner kroner, ifølge DN.



1.000 kvadratmeter

Villaen, som er på 1.000 kvadratmeter, inkluderer fire peiser med viftestyring, vinrom, vareheis, innendørs svømmebasseng med motstrømsanlegg, steamrom, lekerom, bibliotek, TV-stue og integrert stereoanlegg i hele huset. Tomten har i tillegg strandlinje med utsikt fra Akershus festning til Drøbak, samt badehus og dypvannsbrygge.

Finn Ørjan Sæle og Hilde Rismyhr Sæle har gjort en formue på salg av kaffemaskiner og kaffe, samt ulike helseprodukter, gjennom selskapet Zinzino. Ekteparet eier aksjer i nettverksselskapet til en verdi av over 2 milliarder kroner. I tillegg har de solgt varer og tjenester for 104 millioner til Zinzino via sitt selskap Sæle Invest & Consulting i løpet av 2023 og 2024.

Finn Ørjan Sæle har tidligere også vært involvert i andre nettverksselskaper som Nature’s Own, Seven og Think Seven, og havnet i søkelyset da han plukket opp rester etter pyramideselskapet T5PC da dette gikk konkurs.