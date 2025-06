Nye tall viser en tydelig todeling i det norske boligmarkedet, ifølge en pressemelding fra Norsk Eiendom torsdag.

I takt med høyere boligpriser i pressområdene presses stadig flere ut av byene. En ny rapport slår fast at Norge står overfor et alvorlig boligproblem, nemlig en splittelse i landet, og at det haster med politisk handling for å snu utviklingen.

Det er i gjennomsnitt 43.300 kroner mer pr. kvadratmeter for å bo i Oslo sentrum nå sammenlignet med boliger 25 minutter unna.

Det tilsvarer nesten tre millioner kroner ekstra for en toroms. I Bergen er tilsvarende tall 17.100 kroner, og 21.800 i Trondheim.

«Boligmarkedet er i ferd med å sementere klasseskiller. De som har råd, får kort vei til jobben og byliv. De andre må pendle eller flytte. Det er uholdbart», sier Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Todelt boligmarked

Rapporten Bolighorisont 2030, utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse, viser at prispress og lave byggetakter fører til boligunderskudd – og svekker mobiliteten i arbeidsmarkedet.

For Oslo alene må boligbyggingen øke med 73 prosent de neste fem årene for å møte behovet. For Bergen er tallet det samme.

Til sammenligning ble det i hele landet i fjor igangsatt 13.874 boliger – bare halvparten av det Oslo alene har behov for.

«Når en sykepleier eller lærer ikke har råd til å bo i nærheten av jobben, rammer det hele samfunnet. Vi risikerer en kompetanseflukt fra byene», sier Odd Erik Stende, viseadm. direktør i Spekter.

Mange hindringer for bygging

Rapporten peker på 30 flaskehalser i boligbyggingen.

Rekkefølgekrav, lange planprosesser, høye byggekostnader og mangel på tomter gjør at mange prosjekter aldri blir realisert.

I Oslo tar saksbehandlingen nå i snitt over 2.000 dager – over fem år – fra planforslag til vedtak.

«Vi må avlive myten om at boligmarkedet er uregulert. Det motsatte er tilfelle. Det koster for mye, tar for lang tid og er for uforutsigbart å bygge i byene», sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Krever handling nå

Regjeringen har lovet 130.000 nye boliger innen 2030. Men dersom ikke en stor andel av disse bygges i pressområder, vil prispresset og ulikhetene bare forsterkes. Rapporten viser at dersom boligene plasseres sentralt – i pressområdene – er befolkningen villig til å betale 41 milliarder kroner mer.

«Nå må vi få ned kostnadene, opp farten og prioritere byene. Ellers står vi igjen med tomme gater og lange pendlerkøer – og et boligmarked kun for dem med tykkest lommebok», sier Tellevik Dahl.

Mangel på sentrale boliger er ikke bare et sosialt og arbeidsmarkedsmessig problem – det er også et økonomisk tap på titalls milliarder.