Komiker og programleder Else Kåss Furuseth (44) har kjøpt en storslått villa i Sandefjord sammen med kjæresten Tommy Johansen (50), kjent som kokk for milliardær Stein Erik Hagen, ifølge Dagbladet.

Boligen, som ble annonsert for 14,9 millioner kroner, omtales som en «historisk prakteiendom» med over 600 kvadratmeter bruksareal. Den ble opprinnelig tegnet for verftseier og hvalfangstreder C. Christensen og har tidligere tilhørt dirigent Sverre Valen og hans familie.

– Perfekt

Ifølge eiendomsmegler Jan Berg i EIE Eiendomsmegling, som har solgt boligen, tok det ti måneder før salget gikk i boks.

– For Else og Tommy var den perfekt. De liker å være sosiale, så de kommer til å ha mye moro der, sier han til avisen, og bekrefter at boligen ble solgt under prisantydning.

Furuseth bekrefter boligkjøpet i et innlegg på Instagram, der hun skriver at hun nå skal bo både i Oslo og Sandefjord sammen med «mannen i mitt liv».

Millionår

Det nyinnkjøpte huset kommer etter et svært godt år økonomisk for komikeren. Else Kåss Furuseths heleide selskap, Else Kåss Furuseth AS, hadde i 2023 en omsetning på 5,8 millioner kroner og et resultat før skatt på 3,5 millioner – nær en tredobling fra året før.

Furuseth tok ut 1,35 millioner kroner i lønn, men valgte å ikke ta ut utbytte.