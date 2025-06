Nyboligsalget: – Stoppet opp

(Saken oppdateres)

Salget av nye boliger falt 4 prosent i mai sammenlignet med samme periode i 2024.

Igangsetting av nye boliger var derimot opp 13 prosent, men sammenligningsgrunnlaget fra i fjor var svært lavt.

– Etter en lovende start på året, har oppgangen i nyboligmarkedet stoppet opp, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim, i en kommentar.

Han påpeker at avlyst rentenedgang, internasjonal handelsuro, økte byggekostnader og utflating i bruktboligprisene har påvirket markedet.

– Usikkerheten hos både boligkjøpere og utbyggere svekker boligbyggingen. Det er alvorlig for alle som trenger bolig og for hele verdikjeden knyttet til boligbyggingen, understreker Hiim.

Haster

Boligprodusentene-sjefen mener at det nå er behov for kraftfulle tiltak for å nå regjeringens målsetting om 130 000 boliger innen 2030.

– Kommunal- og distriktsministeren fikk 2. juni overlevert en liste med 72 tiltak for å få fart i boligbyggingen. Det er viktig at disse tiltakene knyttet til plan og byggesak blir fulgt opp raskt, sier Hiim.

– Det må ikke innføres nye kostnadsdrivende krav, og det er behov for økonomiske tiltak for å nå målet, påpeker han, og ramser opp forslag som blant annet vesentlig økte rammer til Husbanken, endringer i skatteregler knyttet til utleieboliger og endring av utlånsforskriften for nye boliger.

Hiim mener også at det er behov for garantiordninger som risikoavlastninger for utbygger for å få igangsatt prosjekter, samt at det føre en finanspolitikk som demper rentepresset og får kontroll på inflasjonen.

Hittil i år

I løpet av årets første fem måneder ble det solgt totalt 7.118 boenheter, noe som tilsvarer en oppgang på 15 prosent mot samme periode i fjor.

For eneboliger er det en oppgang på 16 prosent, mens småhus er 14 prosent over, og leiligheter er opp 16 prosent mot samme periode året før.

For igangsettelsen er veksten noe sterkere, og det ble i løpet av perioden igangsatt bygging av 4.982 boenheter, tilsvarende en oppgang på 21 prosent.

For eneboliger er det en oppgang på 6 prosent. Småhus er opp 18 prosent, mens leiligheter ligger 32 prosent over fjorårets første fire måneder.