Sterk vekst i hyttesalget

I første halvår 2025 ble det solgt 2.902 brukthytter, en økning på 11,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, melder E24, som har sett på ferske tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

– Etter to svake år i hyttemarkedet og to ekstreme pandemiår er volumet nå godt over nivået fra 2019, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Til tross for økt aktivitet falt gjennomsnittsprisen for fritidsboliger med 0,4 prosent til 3,2 millioner kroner. Det er store variasjoner mellom segmentene: Sjøhyttene steg 6,9 prosent til 3,7 millioner kroner. Fjellhyttene falt 2,4 prosent til 3,4 millioner, mens innlandshyttene fikk det største fallet med 6,4 prosent.

Trysil, Hol og Voss er kommunene med flest omsetninger. Særlig Trysil tiltrekker seg utenlandske kjøpere, ifølge Eiendom Norge.

Flere kjøper – men til lavere priser

Salget av dyre hytter øker. Det ble solgt 424 hytter over fem millioner kroner i første halvår, opp 8,4 prosent fra i fjor. Segmentet over 15 millioner vokser fortsatt, mens hyttene mellom 10 og 15 millioner har en liten tilbakegang.

Gjennomsnittlig salgstid er nå 121 dager, mens formidlingstiden er 48 dager. Selgere må i snitt akseptere et prisavslag på 3,8 prosent.

– Aktiviteten er høy, og prisene faller moderat. Fremover venter vi et stabilt hyttemarked, sier Lauridsen.