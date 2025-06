Norges Banks kutt i styringsrenten til 4,25 prosent kom fullstendig overraskende på markedene og de aller fleste analytikerne. Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sier at Norges Banks beslutning kan få stor betydning for mange boligeiere:

– Dagens rentebeslutning betyr at mer enn 270.000 boligeiere kan oppleve å få sitt første rentekutt siden de tok opp boliglån.

Geving mener likevel at rentekuttene har tatt for lang tid:

– Det har tatt alt for lang tid å komme i gang med rentekuttene, men dette er en gledens dag for alle som har boliglån, for de som vurderer å kjøpe bolig og for de som bygger boliger, sier Geving.

Boliginvesteringer kveles

Samtidig kommer han med kraftig kritikk av Norges Banks renteprofil:

– Det er problematisk at rentebanen fortsatt er høy. Pengepolitikken de siste årene har kvalt boliginvesteringene. Både boligbyggingen og tilbudet av leieboliger er varig svekket.

Videre er Geving bekymret for langtidseffektene av den høye styringsrenten:

– Langtidseffekten av Norges Banks haukete linje er at boligforsyningen blir kritisk lav i både boligmarkedet og leiemarkedet. Derfor må det komme flere kutt i nær fremtid, avslutter Geving.



–Kan sprette Champangen

Rentekuttet kom overraskende på sjefstrateg Dane Cekov i Sparebank 1 Markets.

– Dette er svært overraskende! Jeg tipper det blir litt av en folkefest, der alle med boliglån kan sprette Champagnen, sier Cekov til Finansavisen.

OVERRASKET: Dane Cekov, seniorstrateg i Sparebank 1 Markets. Foto: Iván Kverme

Cekov tror Norges Bank ikke bare vil lette på folks rentepress én, men to ganger i løpet av året.

– Norges Bank varsler ytterligere rentekutt i september, og jeg tror de vil senke renten litt til i desember. Vi har trodd på to-tre rentekutt de neste årene, men kutter de i desember er det lite sannsynlig at det kommer flere kutt neste år.

Det vil være positivt for utviklingen i boligmarkedet, som så langt i år har hatt langt lavere vekst enn økonomene – og Norges Bank – spådde på starten av året.

– Det at renten blir kuttet nå kommer til å få en usedvanlig positiv effekt på boligmarkedet.

I Pengepolitisk rapport senker Norges Bank anslaget på boligprisene i 2025 med 1,8 prosent til 6,3 prosent. I 2026 tror banken på boligprisvekst på 8,0 prosent.

– Boligbyggingen vil ta seg opp fra et svært lavt nivå, med mindre det blir en global resesjon neste år, men det er heller tvilsomt. Vi tror det kommer til å bli mer snakk om press i arbeidsmarkedet hvis rentekuttene går gjennom.