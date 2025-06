Eiendom Norge: Slik påvirkes boligmarkedet

– Dette er sikkert etterlengtet blant mange husholdninger, men fremfor noen boligbyggerne. Dette gir en impuls inn i bruktboligprisene som absolutt er en forutsetning for å få fart på boligbyggingen igjen, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Norges Bank overrasket mange ved å sette ned styringsrenten fra 4,50 til 4,25 prosent torsdag.

Lauridsen trekker frem at prisene i boligmarkedet har gått mer eller mindre sidelengs etter oppgangen man så januar og februar.

– Hvordan vil dette påvirke sentimentet i boligmarkedet?

– Situasjonen er jo at det er veldig mye som legges ut for salg, og det er veldig mye som selges, men det er også en stor tilbudsside i markedet nå. Den er ganske likt det den var i fjor, og da fikk vi en svak høst felt frem til desember, og dette vil kunne gjøre at høsten blir sterkere enn hva det har sett ut som de siste ukene, sier han.

Han mener rentekuttet vil kunne påvirke volumene noe fremover, slik tilbudssiden holder et høyt nivå sammen med salgsvolumene.

– Ellers kunne vi sett for oss at det var veldig mye som lå ute for salg etter sommeren, på grunn av økt treghet i etterspørselen, som kunne gitt en veldig treg start på høsten. Nå ser bildet noe mer balansert ut, sier han.

Hjelper ikke alle

For førstegangskjøpere mener Lauridsen at effekten vil avhenge av hvor i landet man befinner seg.

– Her tror jeg vi kan få litt variasjon i forhold til hvor man er. For enslige førstegangskjøpere uten foreldrehjelp så er Oslo allerede for dyrt. Man er egentlig i en siutajson hvor de fleste trenger foreldrehjelp eller en partner å kjøpe bolig med, ellers blir det for tungt å komme inn, sier han og fortsetter:

– En rentestimulanse vil jo egentlig bare løfte prisene noe mer opp, og vil kanskje ikke hjelpe så mye på lånekapasiteten. I forhold til det så vil det mange andre steder bli noe enklere. Der vil det antageligvis løfte låneevnen noe mer enn prisveksten.

Lauridsen peker på at historisk har Oslo ligget i toppen med de største priseffektene av rentenedsettelser sammenlignet med andre steder i Norge.

– Det kan man fort se for seg blir tilfelle nå også, i hvert fall når det gjelder den delen av boligmarkedet hvor boligene ikke koster mer enn at mange ahr råd til dem, sier han.