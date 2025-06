NRK-profil Nicolay Ramm og kona har kjøpt ny enebolig til 23,3 millioner kroner, i samme område som boligen de nylig solgte, melder E24.

Salget av parets tidligere bolig på Holmen gikk gjennom tidligere i sommer, med en salgspris på 18,9 millioner kroner. Nå har de kjøpt ny bolig i samme nabolag, til en pris tett opp mot prisantydningen på 23,75 millioner.

Den nyinnkjøpte eiendommen er en moderne enebolig med solrik terrasse, hage og hybelmulighet med egen inngang, ifølge boligannonsen på Finn.no.

Nicolay Ramm ønsker ikke å kommentere boligkjøpet.

Vinmaraton ble vendepunkt

Ramm har de siste årene blitt et kjent fjes i norske TV-stuer, særlig gjennom NRK-serien «Helt Ramme sporter». Der tar han med seg kjendiser for å teste uvanlige og krevende sportsgrener i utlandet. I den seneste sesongen var han blant annet å se sammen med rosablogger Emilie Voe Nereng i et vinmaraton i Frankrike.

«Jeg tror det er det mest sette TV-programmet i år. Jeg visste uansett at det ville være positivt for meg å delta, bli full på TV og løpe maraton og å få utvidet mulighetene mine», sa Nereng til Kapital.

Hun legger ikke skjul på at TV-innsatsen har åpnet dører både profesjonelt og økonomisk:

«Økonomisk har «Helt Ramme sporter» hatt veldig mye å si for meg. Det har vært en vanvittig økt interesse for meg innen TV, jeg har fått mange castingforespørsler og følgertallene mine på Instagram, Snapchat og Tiktok har også økt masse. Det går mot et rekordår for meg økonomisk i 2025», sa hun.