Eiendommer med et høyere formål

Når man tenker på Frelsesarmeen, er det ofte Julegryta, Fretex, rusomsorg eller kanskje Jan Petter Sissener som kommer i tankene. Men bak dette omfattende arbeidet ligger det også en stor og målrettet eiendomsdrift.

Frelsesarmeens Eiendommer AS eier og drifter eiendommer for over 1,3 milliarder kroner, fordelt over Norge, Island og Færøyene. Selv om selskapet drives profesjonelt, er ikke målet å tjene penger. Hovedoppgaven er å støtte Frelsesarmeens arbeid, både det sosiale og det religiøse, ved å ta godt vare på eiendommene de bruker.

Skummer ikke leiemarkedet

I 2024 hadde selskapet driftsinntekter på 207,8 millioner kroner, hovedsakelig fra leieinntekter. Likevel endte året med et underskudd på nær 38 millioner kroner etter skatt. Underskuddet skyldtes ikke feilslått drift, men store investeringer og en bevisst strategi om å sette husleien etter faktiske bokført kostnader, ikke markedspris.

2024 var et aktivt år. Selskapet kjøpte eiendom for over 121 millioner kroner, solgte for 53 millioner og har eiendomsgjeld på 600 millioner. Et nytt hovedkvarter er under planlegging på Ensjø i Oslo, og en langsiktig fordring på 151 millioner kroner i regnskapet er knyttet til dette prosjektet, med overtakelse planlagt i 2025.

Frelsesarmeens Eiendommer AS

(Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 207,9 193,1 Driftsresultat -28,3 -42,5 Resultat før skatt -35,2 -40,7 Resultat etter skatt -38,0 -41,5

Økende forskjeller, økte behov

Freselsarmeens ferske Fattigdomsbarometer viser at over én av tre har fått dårligere økonomi det siste halve året. Blant barnefamilier har halvparten endret ferieplanene sine, og én av fem foreldre opplever at de ikke strekker til fordi økonomien ikke dekker det mest nødvendige.

En av fire lar være å oppsøke helsehjelp. De fleste kutter tannlege, og noen må velge hvilket barn som har mest vondt.