I 2015 kjøpte to kinesiske investorer majoriteten i utviklingsprosjektet kalt «Mayfairs mest eksklusive adresse» i London. Nesten ti år og én konkurs senere står fortsatt halvparten av leilighetene i prosjektet 60 Curzon usolgt, skriver Bloomberg.

I løpet av de snart ti årene siden toppen har prisene i Londons luksusboligmarked falt over 20 prosent, og ifølge nyhetsbyrået er det lite som tyder på snarlig bedring.

Markedet rammes nå ytterligere av at en gunstig skatteordning for såkalte «non-doms» (personer som er bosatt i Storbritannia, men skattemessig hjemmehørende i utlandet) er fjernet. Velstående personer flytter ut av landet og antallet usolgte luksusboliger øker.

Dette slår ut i kraftige rabatter og færre gjennomførte salg.

– Ser flere tvangssalg

Som eksempel trekker Bloomberg frem Sotheby’s som nylig kuttet prisen på en penthouse-leilighet i Mayfair fra 85 til 68 millioner pund – en eiendom opprinnelig lagt ut for rundt 100 millioner pund.

ANALYSESJEF: Aneisha Beveridge i Hamptons.

– London er ikke like ettertraktet som for ti år siden, sier analysesjef Aneisha Beveridge i Hamptons.

Et annet meglerhus, Savills, ser for seg et prisfall på omtrent 4 prosent i Londons luksusmarked i løpet av 2025, mens andre spår enda brattere nedgang:

– Jeg tror markedet sentralt i London kan ende ned 8–10 prosent i år. Antall tvangs- og konkurssalg er økende, sier managing partner Camilla Dell i Black Brick Property Solutions til nyhetsbyrået.

– Har gått til helvete

En av de velstående personene som har forlatt London er John Fredriksen. Finansavisen skrev tidligere i juni at skipsrederen har valgt De forente arabiske emirater som nytt bosted etter flyttingen.

– Det begynner å minne meg mer og mer om Norge. Storbritannia har gått til helvete, som Norge, sa Fredriksen til E24 om bakgrunnen for beslutningen.

Fredriksens beslutning om å flytte fra London ble kjent for litt over et halvår siden, og henger sammen med de nye skattereglene som betyr at utenlandske statsborgere bosatt i Storbritannia fra i år må skatte av all inntekt og formue selv om den er opptjent i utlandet.

Før den beslutningen ble tatt hadde Fredriksen-gruppen alt stengt sitt mangeårige hovedkvarter i Sloane Square i den britiske hovedstaden.