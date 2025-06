Hver måned spør NBBL et representativt utvalg på 1.000 personer hva de tror om boligprisene de neste 12 månedene. Fra mai til juni holdt andelen som tror på boligprisoppgang seg nær uendret og steg fra 69 til 70 prosent, mens andelen som tror på fallende boligpriser steg fra 5 til 6 prosent.

– Rentekuttet fra Norges Bank kom som en gledelig overraskelse for mange. Sammen med allerede optimistiske boligpris- og renteforventninger peker dette mot økt temperatur i boligmarkedet, sier NBBLs sjeføkonom Hilde Midsem i en pressemelding tirsdag.

Økt renteoptimisme før kuttet

Samtidig peker rundspørringen – som vel å merke ble utført 10.-16. juni og altså før sentralbanken kuttet renten i forrige uke – mot en økende tro på lavere renter. I juni trodde 52 prosent av husholdningene at boliglånsrenten vil være lavere ett år frem i tid, mot 44 prosent i mai og 34 prosent i april.

Andelen som venter seg høyere renter har falt fra 29 prosent i april, via 23 prosent i mai til 20 prosent i juni.

– Samtidig som Norges Bank kuttet styringsrenten, senket banken rentebanen på kort sikt og signaliserte minst ett rentekutt til i løpet av året. Det at sentralbanken nå har startet rentenormaliseringen vil trolig gi økt trygghet om veien videre for boligkjøpere. Jeg tror dette får betydning særlig for nyboligmarkedet fremover, sier Midsem videre.

– Peker mot høy kjøpsinteresse

Samlet sett peker NBBLs boligmarkedsbarometer mot fortsatt høy boligetterspørsel og kjøpsinteresse.

Totalindeksen, som vekter husholdningenes forventninger til boligpriser, renter og arbeidsmarked likt, fikk seg et ytterligere løft fra mai til juni, etter å ha svekket seg i kjølvannet av oppturen på nyåret.

Indeksen befinner seg ifølge NBBL nå på et «svært høyt nivå.»

Jobbtryggheten har tatt seg litt opp i løpet av de siste to månedene, etter at den i månedene før varierte rundt en nokså normal trend nær sitt historisk gjennomsnitt.