Til tross for et overraskende rentekutt fra Norges Bank i juni, ventes boligprisene å holde seg uendret denne måneden. Handelsbankens boligprismodell indikerer nå en nominell nedgang på 0,7 prosent, noe som tilsvarer nullvekst justert for normale sesongvariasjoner .

Boligmarkedet har vist tegn til utflating de siste månedene, med tilnærmet uendret prisutvikling både i april og mai. Også i juni ventes det at prisene holder seg stabile.

«Rentekuttet kom relativt sent i måneden og har trolig hatt begrenset påvirkning på selve prisutviklingen. Men det kan ha bidratt til økt kjøpsinteresse mot slutten av perioden, noe som gir en viss oppsiderisiko til våre estimater,» melder Handelsbanken.

Norges Banks egne prognoser legger til grunn en svak sesongjustert prisvekst på 0,2 prosent i juni. Den endelige fasiten kommer neste uke når Eiendom Norge publiserer månedstallene.

Samtidig peker ferske undersøkelsesdata fra NBBL på økt optimisme blant norske husholdninger. 70 prosent av de spurte tror på stigende boligpriser det neste året, og andelen som forventer lavere renter har steget fra 44 til 52 prosent, til tross for at undersøkelsen ble gjennomført før rentekuttet ble kjent.

«Alt i alt venter vi en flat utvikling i juni, men pengepolitiske nyheter kan ha styrket markedsstemningen mer enn det tallene våre isolert sett vil vise,» konkluderer Handelsbanken.