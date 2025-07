Komiker og programleder Else Kåss Furuseth har solgt sin 105 kvadratmeter store leilighet på Bislett i Oslo, melder Nettavisen. Leiligheten ble lagt ut i mai med en prisantydning på 11,5 millioner kroner, men endte med å gå for 10,9 millioner, 600.000 kroner under takst.

Furuseth kjøpte leiligheten i 2017 for rundt ni millioner. Etter syv år i boligen og betydelig medieoppmerksomhet, måtte hun ta grep for å få den solgt. Den karakteristiske stilen, kjent blant annet fra TV og sosiale medier, ble tonet ned før salg.

«Sånn! Nå kan faktisk noen andre bo her. Såpass smud at jeg (nesten) angrer», skrev 44-åringen på Instagram.

I løpet av salgsprosessen ble blant annet McDonald’s-skiltet over sengen fjernet og fargerike vegger malt lyse. Også boligannonsen og meglerens Instagram-profil ble oppdatert med nye bilder i et forsøk på å tiltrekke flere kjøpere.

Sikret seg en historisk villa

Ifølge Dagbladet har komikeren kjøpt en storslått villa i Sandefjord sammen med kjæresten Tommy Johansen (50), kjent som kokk for milliardær Stein Erik Hagen.

Boligen, som ble annonsert for 14,9 millioner kroner, omtales som en «historisk prakteiendom» med over 600 kvadratmeter bruksareal. Den ble opprinnelig tegnet for verftseier og hvalfangstreder C. Christensen og har tidligere tilhørt dirigent Sverre Valen og hans familie.

Ifølge eiendomsmegler Jan Berg i EIE Eiendomsmegling, som solgte boligen, tok det ti måneder før salget gikk i boks.

«For Else og Tommy var den perfekt. De liker å være sosiale, så de kommer til å ha mye moro der», sa han til avisen, og bekreftet at boligen ble solgt under prisantydning.

Furuseth bekreftet boligkjøpet i et innlegg på Instagram, der hun skrev at hun nå skal bo både i Oslo og Sandefjord sammen med «mannen i mitt liv».