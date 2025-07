Gjelstens skimareritt: Tapene doblet

Bjørn Rune Gjelstens langrennsdrøm på Hafjelltoppen ser stadig mer ut som et økonomisk mareritt.

Regnskapet for 2024 viser et underskudd før skatt på hele 20,2 millioner kroner, nesten en dobling fra fjorårets minus på 10 millioner.

Driftsinntektene økte riktignok til 40,7 millioner kroner, dobbelt så mye som i 2023. Men driftskostnadene økte enda mer, til 54,2 millioner. Økte lønnskostnader, kraftig oppskrivning av avskrivninger og en dobling av andre driftskostnader er blant forklaringene.

Resultatet er et driftsunderskudd på 13,6 millioner kroner, som forverres ytterligere av 6,6 millioner i netto finanskostnader.

Egenkapitalen holdes kunstig oppe av konsernbidrag fra eieren Gjelsten Holding på hele 53 millioner kroner, et tydelig signal om at hotellet ikke bæres av kommersiell drift alene.

Økonomiske elite

I april skrev Finansavisen at 10 av 16 luksusleiligheter allerede var solgt, og at blant kjøperne var noen av Norges mest formuende, blant dem hedgefondstjernen Ole Andreas Halvorsen og investor Ragnar Horn.

ULØNNSOM: Utbyggingen på Pellestova. Foto: Pål Harald Uthus

Men bunnlinjen tilsier at det fortsatt er langt igjen før dette blir et lønnsomt prosjekt.

Pellestova Hotell er blitt totalrenovert og utvidet for over en halv milliard kroner siden Gjelsten tok over i 2012.

Hotellet har fått egen viltslakter, vinkjeller, treningsrom og fire restauranter – men ikke økonomisk bærekraft.

Til sammenligning endte 2022 og 2023 med henholdsvis 7,5 og 10,1 millioner i underskudd før skatt. Med årets resultat er det tre år på rad med dype tap.

Tømmes for likviditet

Ved årsskiftet hadde selskapet kun 1,5 millioner kroner på konto, ned fra 20,9 millioner året før, mens kortsiktig gjeld utgjorde 12 millioner. Hoveddelen av finansieringen er lånebasert: Selskapet har nå 224 millioner i langsiktig gjeld, hvorav 28 millioner er lån fra Gjelstens egne selskaper.

Da prosjektansvarlig Kjetil Tofthagen i Gjelsten Holding ble spurt av Finansavisen i april om det blir noe mer utbygging, svarte han:

– Nei, nå er Pellestova ferdig. Vi har pusset opp alt som er, vi har bygget nytt, og det er fine fasiliteter overalt. Så nå gjenstår det bare å drifte det godt, sier prosjektlederen.

Foreløpig er det nettopp det som ser ut til å være problemet.