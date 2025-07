Tallene for Bergen var 66,2 prosent, for Stavanger 58,8 prosent, for Tromsø 68 prosent, og for Trondheim 67 prosent.

Færre og dyrere

Antall studentboliger, som Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) rår over, dekket i 2023 kun 12,3 prosent av behovet. Over 80 prosent av studentene må dermed finne seg bolig å leie i det private markedet.

I år har SiO 1100 flere boliger å tilby til høsten enn i fjor, men samtidig er det færre tilgjengelige leieboliger og høyere priser.

– Etterspørselen etter studentboliger i Oslo har lenge vært høy, og det er nettopp derfor vi har vært offensive i boligbyggingen de siste årene. Faktisk har ikke SiO bygget så mange studentboliger siden 1960-tallet. Høsten 2025 kan vi tilby 1100 flere boliger enn samme tid i fjor, sier administrerende direktør Andreas Eskelund i SiO til NTB.

– Leieprisene i Oslo har økt med 5,4 prosent bare i andre kvartal 2025. Det illustrerer hvor presset det private leiemarkedet har blitt – og bekrefter hvor avgjørende det er å bygge nok studentboliger slik at flere studenter får et trygt og rimelig sted å bo mens de studerer.

Mange på venteliste

SiO kommer med sine ferske ventelistetall 1. juli, men i samtlige av de større byene opererer de forskjellige studentsamskipnadene med lange ventelister, slik at det er privatmarkedet studentene uansett må ty til.

I Stavanger har Studentsamskipnaden (SiS) 900 på venteliste. pluss 80 internasjonale studenter. Dekningsgraden er 14,45 prosent, opplyser kommunikasjonsrådgiver Frank Bremnes til NTB. Totalt har SiS 1693 hybler og leiligheter.

Studentsamskipnaden i Trondheim, Ålesund og Gjøvik (Sit) har 6000 boliger totalt å tilby i de tre byene, men opererer ikke med noen tradisjonell venteliste.

– Hos oss booker studentene bolig direkte selv, via en bookingportal. Vi har derfor ikke ventelister i tradisjonell forstand. Men vi har cirka 2000 personer som har lagret søk på bookingportalen, og som ber om varsling når boliger blir ledig hos oss, opplyser leder for boligutleie, Tina Landstølen.

Har gjennomført tiltak

– Den klart største enkeltutgiften for de fleste studentene er husleie. Derfor har vi tatt grep for å få opp byggetakten. Det har gitt resultater: Nå er det rekordhøye 5000 studentboliger under bygging, og vi har nylig gitt tilsagn om bygging av 3050 nye boliger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap).

Ifølge departementet er leieprisene på studentboliger betydelig lavere enn leiepriser i det private markedet. Leiemarkedsundersøkelsen fra 2024 viser at gjennomsnittlig leie for en 1-roms i hele landet er på 8400 kroner per måned, mens gjennomsnittlig leie for en tilsvarende studenthybel er på 5902 kroner, opplyser Kunnskapsdepartementet.