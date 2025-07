Sterkt boligmarked: Disse byene leder an

Boligmarkedet holdt koken i juni, særlig i landets største byer. Tall fra DNB Eiendom viser høy aktivitet, selv om skoleferien har dempet trykket mot slutten av måneden.

– Jeg ser ikke bort fra at dette kan bli nok en måned med rekordsalg, sier Nils Elven, regionsjef i DNB Eiendom.

DNB Eiendom venter at boligprisene i juni faller med 0,5 prosent nominelt. Prisfallet skyldes stort tilbud, som gir kjøperne flere valgmuligheter og roligere budrunder.

– Kjøperne har mye å velge mellom og derfor er det også færre på visning. Her i Oslo selges boligene rundt prisantydning, og sjelden langt over. Det kan være alt fra én budgiver til tre-fire stykker, sier Elven.

Mest kok i Stavanger og Bergen

Stavanger og Bergen fortsetter å skille seg ut med sterk prisvekst.

– I Stavanger har boligprisene økt med over 12 prosent og i Bergen er veksten over 8 prosent. Alt tyder på videre prisvekst i juni, sier han.

Prisveksten i Oslo og Trondheim er henholdsvis 4,8 og 5,8 prosent. Det er godt under landssnittet på 7 prosent. Prisveksten påvirkes av både rentenivå og tilbudsside, og Elven peker på store regionale forskjeller.

– Jeg tror de fleste boligkjøpere i Oslo synes det er dyrt nok som det er, og er fornøyde med at boligprisene ikke tar helt av, sier Elven.

Bedring i det øvre prissjiktet

Boliger i prisklassen under 7–8 millioner selges raskest, men det er tegn til bedring også i høyere prisklasser.

– Sammenligner vi første halvår i fjor med samme periode i år, er det i Oslo solgt 15 prosent flere boliger fra 15-20 millioner, og salgstiden er også redusert fra 94 dager til 52 dager, påpeker han.

Han understreker at selv om salgstiden fortsatt er dobbelt så lang som for øvrige boliger, viser utviklingen en klar forbedring.

Kommende torsdag kommer fasiten for juni fra Eiendom Norge.

Rentekutt gir optimisme

Norges Banks rentekutt i juni og signaler om flere kutt gir håp om mer fart i markedet fremover.

– Vi forventer at dette vil bidra til økt aktivitet i markedet fremover og bidra til mer optimisme, sier han.

Han mener også at randsonene rundt storbyene kan få et løft fremover.

– Her har markedet vært tregere i lengre tid, og mange har opplevd at det har tatt lengre tid å få solgt enn hva de så for seg. Jeg tror også et lavere rentenivå fremover kan få en forløsende effekt i et hardt presset nybyggmarked, avslutter Elven.