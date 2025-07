Selvaag Bolig solgte 313 boliger for 2 milliarder kroner første halvår, og melder om økt fart i markedet etter rentekutt.

– Vi er godt fornøyde med å selge for over to milliarder kroner første halvår. Til tross for et noe mer avventende marked i andre kvartal har vi solgt jevnt bra, og hatt stor interesse på salgsstarter, sier adm. direktør Sverre Molvik.

I andre kvartal ble det solgt 117 boliger for 771 millioner kroner brutto. Netto ble det solgt 106 boliger for 690 millioner. Totalt første halvår endte nettosalget på 275 boliger for 1,73 milliarder.

– Det gode salget har gjort at vi har kunnet øke antallet boliger under bygging ytterligere. Vi har nå en solid ordrereserve som vil gi gode resultater fremover, sier Molvik.

Pr. 30. juni hadde selskapet netto 1.165 boliger under bygging og 40 ferdigstilte som ikke var solgt. 11 boliger var solgt, men ikke overlevert.

– Boligmarkedet ser ut til å ha passert bunnen. Rentekutt og reallønnsvekst vil styrke folks kjøpekraft, som vil bidra til økt salg og flere igangsettelser fremover, sier han.

ABG Sundal Collier kommenterer tallene som noe svake, og skriver at salget i andre halvår må forbedres for å redusere risikoen i estimatene for 2027.

Selvaag legger frem kvartalsrapporten sin 7. august.