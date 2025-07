Boligprisene faller igjen

Prisene på brukte Obos-boliger falt 0,8 prosent i Oslo og 1,5 prosent på landsbasis i juni, sammenlignet med måneden før, viser ferske tall fra Obos tirsdag.

Utviklingen kommer etter at prisene snudde opp igjen i mai – med henholdsvis 0,7 og 1,5 prosent – etter en «overraskende stor» nedgang i april.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos poengterer at prisfallet i juni var noe større enn snittet for denne måneden de seneste 20 årene, men at prisfallet var som ventet.

– Selv om prisene har falt noe etter mars, da Norges Bank avlyste rentekuttet, er prisene godt opp hittil i år. Det er derimot for tidlig å se noen effekt av rentekuttet som kom i juni, legger Monsvold til.

Med fallet i juni er Obos-prisene opp 8,7 prosent nasjonalt og opp 6,7 prosent i Oslo hittil i 2025.

Tror veksten gjenopptas raskt

Monsvold tror prisoppgangen gjenopptas nå i juli og neste måned.

– Med utsikter til at renten kan bli satt noe ytterligere ned, trolig i september og muligens i desember slik Norges Bank har signalisert, venter vi at de sesongjusterte boligprisene kan stige noe utover høsten. Hvor mye dyrere boligene blir, avhenger av antallet rentekutt, ser hun.

Hun legger til at videre reallønnsvekst, et godt arbeidsmarked samt færre boliger til salgs vil bidra til å drive prisene høyere.

Obos-tallene dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo. Kvadratmeterprisen på Obos-boliger i hovedstaden lå i juni på 84.971 kroner. På landsbasis er den på 73.482 kroner.

Eiendom Norges boligpristall for juni ventes torsdag 3. juli klokken 11. Hittil i år har de vist en oppgang på 7,0 prosent nasjonalt og 4,8 prosent i hovedstaden.