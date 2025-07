Toppleiligheten i «Wikborg Rein-huset» i Bergen er solgt igjen. Den endelige tinglyste salgsprisen endte på 56,4 millioner kroner, melder e24, og viser til en oversikt fra Ambita.

KJØPTE OG SOLGTE: Ståle Raa. Foto: Frank Helge Njøsen

Dette er ny boligprisrekord for byen.

Selgeren er Ståle Raa. Låsesmeden og konsernsjefen i Låsservice har gjort transaksjonen gjennom Raa Invest AS, som kjøpte leiligheten så sent som i fjor vår for totalt 56 millioner kroner.

– Er i utlandet og har ingen kommentar til dette, skriver han i en tekstmelding til nettstedet.

– Kjæresten kjøper

Leiligheten som går over hele niende etasje i et næringsbygg i Baneveien 16 er på 365 kvadratmeter, og omfatter blant annet to suiter, en spa-avdeling og et utvendig boblebad.

I tillegg følger 150 kvadratmeter veranda med utsikt over byfjellene og innseilingen til Bergen.

– Det er et nybygg midt i Bergen sentrum, noe som i seg selv er unikt, sa Raa til e24 etter kjøpet i fjor .

Kjøper nå er LM Møgster, et selskap eid av Møgster-arving Lill Maren Møgster – som ifølge DN er Raas kjæreste.

Styrtrike på havbruk

Møgster-familien har blitt styrtrike på havbruk gjennom selskapet Laco.

41-årige Møgster er datter av nå avdøde Ole Rasmus Møgster, som startet virksomheten tilbake i 1981 sammen med broren Helge Arvid – dagens styreleder i Laco.

Spydspissene i konsernet er sjømatselskapet Austevoll Seafood og lakseoppdretteren Lerøy Seafood.

Laco eies og kontrolleres nå av Helge Arvid og hans fire barn, samt hans søsken Kari, Cissel, Alf Rune og Patrick. I tillegg har arvingene etter Ole Rasmus, enken June og datteren Lill Maren, store poster.

Kapital vurderte i fjor høst Lill Marens formue til 2,8 milliarder kroner, noe som ga henne en 159. plass på listen over Norges 400 rikeste.

Sto ferdig i fjor vår

Næringsbygget som sto ferdig i april i fjor ble bygget ut av selskapet Baneveien 16, eid 50/50 av EGD Property og LAB Eiendom. Det sentralt plasserte bygget har Sparebanken Vest og Bergen Kommunes nye scenekunsthus som naboer, og ligger nært Dokken og Nøstet.

WIKBORG REIN-HUSET: Slik det ble presentert da prosjektet ble tildelt LAB Entreprenør sommeren 2022. Foto: AF Gruppen

«Eiendommen skal totalrehabiliteres til et næringsbygg med en inntrukket boligetasje øverst», gikk det frem av børsmeldingen da AF Gruppen-eide LAB Entreprenør ble tildelt oppdraget i juni 2022.

Etter rehabiliteringen som omfattet påbygg av to etasjer, har bygget nå ti etasjer – hvorav én under bakken.

Advokatfirmaet Wikborg Rein leier fire og en halv etasje, Sparebanken Vest én, mens restaurantene Bark Mat og Vinbar og Gaptrast utgjør de to første etasjene.