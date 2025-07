Boligprisene falt 0,3 prosent i juni

De nominelle boligprisene falt 0,3 prosent i Norge, viser ferske tall fra Eiendom Norge torsdag. Sesongjustert var det imidlertid en oppgang på 0,3 prosent.

– En høyst normal utvikling til juni å være, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge under presentasjonen av boligprisene torsdag.

Så langt i år har boligprisene steget med 6,6 prosent.

– Det er store forskjeller i boligprisutviklingen i ulike deler av landet. Mens det i juni var en særlig sterk utvikling i Drammen, Bergen, Kristiansand og Fredrikstad og Sarpsborg, var utviklingen svak i Bodø, Trondheim og Oslo, sier Lauridsen.

I juni ble det solgt 12.003 boliger i Norge, en oppgang på 5,9 prosent sammenlignet med samme måned i 2024 og kun 15 boliger færre enn i rekordåret 2021.

Forventer vekst

– Vi forventer at boligprisene vil fortsette å stige etter rentekuttet, kjøpekraften er høyere enn tidligere år, og rentekuttet bidrar også psykologisk. Samlet tror vi 2025 vil ende med en vekst på 10 prosent, sier Odd Hultmann, direktør for privatmarked i Nordea Norge, i en kommentar.

Norges Bank overrasket ved å kutte styringsrenten med 25 basispunkter i forrige måned. Den nye rentebanen pekte dessuten mot ytterligere rentekutt i år.

Oslo er verst

I Oslo falt boligprisene nominelt med 1,1 prosent og sesongjustert med 0,2 prosent i juni.

Snittprisen i Oslo var på 7.015.779 kroner i juni, som tilsvarer en reduksjon på 5,2 prosent fra forrige måned.

Så langt i år har det vært en nominell prisvekst på 3,7 prosent i Oslo, som er svakest blant de største byene.

Sterkest prisvekst hittil i år har det vært i Stavanger og omegn, med en oppgang på 12,0 prosent.

Mangel på tilbud

I Bergen var boligprisene opp 0,1 prosent nominelt og opp 1,0 prosent sesongjustert i juni.

Her viser Eiendom Norge til en nedgang i tilbudssiden, som nå ligger på et markant lavere nivå enn de to foregående årene.

I Trondheim falt boligprisene 0,6 prosent nominelt og 0,3 prosent sesongjustert. I Stavanger og omegn falt prisene 0,1 prosent nominelt i juni, mens de var opp 0,7 prosent sesongjustert. Det gir en 12-månedersvekst på hele 13,1 prosent. Tromsø har hatt en prisvekst på 0,5 prosent både nominelt og sesongjustert i juni.