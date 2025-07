Ferske tinglysingspapirer viser at Oslo tingrett har besluttet tvangssalg på to av Bjarne Melgaards eiendommer i Oslo, etter at Sparebank1 SMN ba namsmyndighetene gripe inn tidligere i sommer.

Det opplyser DN.

Samtidig har hans tidligere forretningspartner Stein Lie nylig begjært utlegg på totalt 14 millioner kroner – en økning fra dommen i fjor, hvor Melgaard ble dømt til å betale rundt 12,3 millioner kroner til Lie og Svein Roar Grande.

Omstridt million-avtale

Saken stammer fra en omstridt avtale inngått i 2020, hvor Lie og Grande overtok eierskap til store deler av Melgaards kunst i bytte mot støtte til kunstnerens New York-baserte atelier.

Melgaard har i ettertid forklart at han inngikk avtalen mens han slet med rusavhengighet, og at han ønsket å komme seg ut av den. Oslo tingrett ga imidlertid medhold til Lie og Grande i fjor høst.

Melgaard har anket dommen, og saken skal opp i lagmannsretten i desember.

Les også Bjarne Melgaard anker milliondom I fjor tapte kunstneren Bjarne Melgaard søksmålet mot sine to tidligere forretningspartnere og måtte betale til sammen 12,3 millioner kroner, nå anker han.

Bjarne Melgaard lanserer kunstnerviner: – Vil frigjøre meg fra rettssakhelvete Det er ikke lenger bare på gallerier som Whitney, MoMa, Astrup Fearnley og Fineart at du kan finne en Bjarne Melgaard: Nå er Norges mest anerkjente kunstner siden Munch også tilgjengelig på Vinmonopolet – i flytende form.

Dette har Bjarne Melgaard tjent siden 2017 Pengetrøbbel har vært en gjentagende utfordring for Bjarne Melgaard. Men en gjennomgang Kapital har gjort, viser at kunstneren har hatt til salt i grøten de siste årene, og nå har Fineart solgt Melgaard-kunst for ytterligere 10–12 millioner kroner.

Tvangssalg og nye pengekrav

Saken har nå tatt en ny vending hvor Melgaards tidligere forretningspartnere har økt pengekravet mot kunsteren, samtidig som at flere av boligene hans nå er i fare for å bli tvangssolgt.

Leilighetene som nå står i fare inkluderer en seksroms leilighet i det historiske Sverreslottet på Frogner, med en prisantydning på 21,9 millioner kroner.

Melgaard betalte selv 19,3 millioner for boligen i 2021, men har siden slitt med å få den solgt.

En annen leilighet på Skarpsno er også besluttet tvangssolgt. I tillegg er det registrert utleggsforretninger fra både DNB og Skatteetaten mot kunstneren.

Melgaard har også en annen leilighet ute for salg på Fagerborg til 6,7 millioner kroner, men denne er ikke begjært tvangssolgt.