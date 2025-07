Nord-Norges dyreste fritidseiendom selges

En av landets mest særegne eiendommer er nå til salgs i Lofoten. Med prisantydning på 50 millioner kroner er Henningsvær Fyr den dyreste fritidsboligen i Nord-Norge.

Henningsvær Fyr ligger ytterst i havgapet, med 360 graders utsikt mot hav og fjell.

Eiendommen, som opprinnelig ble bygget i 1857, består av fire bygg: hovedhus, badehus, gjestehus og båthus. Den totale bruksflaten er på 210 kvadratmeter, og tomten strekker seg over hele 18 mål.

Henningsvær Fyr Foto: Bernat Tubau

– Man føler at man er ved verdens ende, men samtidig er det bare en kort spasertur inn til Henningsvær, sier dagens eiere i salgsoppgaven.



Eiendomsmegler Hallvard Brekke Klingen i Privatmegleren sier responsen har vært kjempemessig, og at det har vært et par visninger, samt at det skal være én visning til i dag, torsdag.

En utenlandsk familie skal være interessert, og Klingen sier at det også har meldt seg noen interessenter fra sist eiendommen ble solgt i 1997.

– Hvordan har reaksjonen på prisen vært?

– Det er fryktelig vanskelig å prise en slik eiendom, men det er forståelse for at prisen skal være høy, sier Klingen til Finansavisen.

Han har foreløpig ikke fått noen bud.

Historisk grunn

Fyret har lang historie som sesongfyr for kystfisket, og ble elektrifisert i 1935.

I dag er det privateid og benyttes som fritidsbolig. Bebyggelsen er restaurert med respekt for det originale, og eiendommen bærer preg av både luksus og historie.

Henningsvær Fyr Foto: Bernat Tubau

Fredet område

Eiendommen ligger innenfor det fredede kulturmiljøet i Henningsvær, og endringer krever dispensasjon. Samtidig er det en del vedlikeholdsbehov, blant annet på vinduer, grunnmur og tekniske installasjoner, ifølge tilstandsrapporten.

God konkurrent

På andre plass ligger en konkurrerende eiendom på Kleppstad, på hele 760 mål ute på Finn.no. Den ligger 15 til 20 minutters kjøretur fra Henningsvær, og her er salgsprisen på 45 millioner kroner.

Eiendommen, som eies av teaxfree-gründer Terje Stykker, består av flere bygninger og inneholder i tillegg en stor og skjermet båthavn med plass til flere båter. Den har også en større utmarksdel med muligheter for jakt og fiske.