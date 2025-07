Leiemarkedet fikses ikke med ny utleielov

Med dette bakteppet fremstår forslagene til ny husleielov som lite treffsikre, og i verste fall mot sin hensikt. To forslag er særlig bekymringsfulle. For det første: leietagers rett til å forlenge leieperioden.

I dag leier våre kunder i gjennomsnitt i to år. Der hvor treårskontrakter benyttes, velger halvparten å forlenge. Men når forslaget nå åpner for at leietager hver gang leieperioden er over får en ensidig opsjon på fem nye år, samtidig som de fortsatt kan si opp med tre måneders varsel, svekkes utleiers rettigheter betydelig. Det gjør investeringer i utleieboliger langt mindre attraktive, og kan presse enda flere ut av markedet.

Det andre gjelder leietagers ufravikelige rett til oppsigelse. Å leie ut en bolig er ikke gratis – det krever tid, penger og innsats. Utleiere håndterer både økonomisk risiko og operasjonelle kostnader. Hvis forutsigbarheten fjernes, vil dette slå direkte ut på tilbudssiden. Det betyr færre utleieboliger og høyere leiepriser – igjen til ulempe for leietagerne.

Det er positivt at lovarbeidet er utsatt. Det gir rom for en grundigere og mer helhetlig vurdering. Men da må det ikke bli en prinsipiell politisk dragkamp som setter realitetene til side. Leiemarkedet trenger ikke symbolpolitikk, men praktiske løsninger som faktisk virker.

Hvis målet er lavere priser og et mer stabilt marked, må det igjen bli lønnsomt å investere i utleie. Da må formuesskatten på utleieboliger bort. Det vil føre til at boligbyggingen får et reelt momentum,

Spørsmålet vi bør stille nå er enkelt: Vil forslagene i den nye husleieloven føre til flere utleieboliger? Om svaret er nei, bør vi snakke mindre om juridiske finurligheter og mer om tiltak som faktisk virker.

Stian Carlsen

Adm. direktør Utleiemegleren