Basketballstjernen Michael Jordans tidligere hjem, en enorm luksusvilla nær Chicago, er nylig blitt tilgjengelig som feriebolig på Airbnb. Inngangsporten prydes selvfølgelig av hans legendariske ryggnummer, 23.

Denne eksklusive eiendommen, som kan romme inntil tolv personer, lover deg en opplevelse av å “leve som en legende”. Og det er ikke uten grunn. Villaen, som ligger på en tomt på hele 29.000 kvadratmeter, byr på alt man kan drømme om av luksus.

Her finner du en privat kino, et basseng, et toppmoderne treningsstudio, en utsøkt vinkjeller, en putting green og selvsagt – en fullverdig basketballbane. Med syv soverom og hele 17,5 bad er det mer enn nok plass til deg og dine elleve nærmeste venner.

God plass: Michael Jordans tidligere villa i Highland Park utenfor Chicago blir nå leid ut på Airbnb for inntil tolv personer. Foto: Airbnb

Det var her den tidligere NBA-stjernen Michael Jordan, som vant seks mesterskap med Chicago Bulls, en gang bodde. Hans ryggnummer, 23, er den dag i dag kult i Chicago, og det er dette nummeret som møter deg ved inngangsporten til den nå utleide eiendommen.

Men denne drømmen kommer med en heftig prislapp. Ifølge NBC News skal den nåværende eieren ha kjøpt eiendommen i fjor for 9,5 millioner dollar. For et minimumsopphold på syv netter, pluss Airbnb- og rengjøringsgebyrer, ender totalprisen på minst 105.000 dollar.

I husreglene leser vi at det ikke er tillatt å ta med seg noen form for husdyr – og heller ikke å arrangere fester.

Til tross for den astronomiske prisen viser kalenderen på Airbnb at noen få bookinger allerede er gjort. Så hvis du og dine basketglade venner har pengene, er dette en unik mulighet til å trå i fotsporene til selveste “Air Jordan”!