Boligkrisen i Spania: Største fall siden 2007

Tilbudet av boliger til salgs i Spania falt med 20 prosent på årsbasis i andre kvartal, det største fallet siden minst 2007, melder Bloomberg, som viser til tall fra Idealista.

Boligprisene steg samtidig til rekordnivåer i hovedstaden Barcelona. Prisene var opp hele 25 prosent på årsbasis i juni, og nådde rekordhøye 5.642 euro pr. kvadratmeter.

Det store fallet i tilbudet er dessuten enda mer dramatisk i de største byene. I Madrid var tilbudet redusert med 25 prosent i andre kvartal, mens Barcelona så en nedgang på 21 prosent.

Farlig cocktail

Det er ingen enkel grunn til tilbudsfallet i Spania, ifølge Bloomberg. Det skyldes en kombinasjon av en rekke faktorer, herunder lang behandlingstid for byggetillatelser, mangel på tilgjengelige tomter og kraftig befolkningsvekst som følge av økt innvandring.

Kortsiktige ferieopphold, som via Airbnb, har også forverret boligkrisen, spesielt i populære turistområder. I et forsøk på å motvirke utviklingen annonserte Barcelona i fjor at byen vil forby alle korttidsutleier innen 2029.



I Madrid har i tillegg rike utenlandske investorer, særlig fra Latin-Amerika, drevet etterspørselen etter luksusboliger kraftig opp, ifølge nyhetsbyrået.

Spanske myndigheter har dog begynt å reagere. I april presenterte statsminister Pedro Sanchez en plan for å øke boligbyggingen, og satte av 1,3 milliarder euro over ti år.

Mangelen på ferdigstilte boliger gjør at prisene trolig vil fortsette å stige på kort sikt, til tross for at nye byggeprosjekter er i gang, ifølge Bloomberg.