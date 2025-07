Det tilsvarer en salgsgrad på 47,5 prosent, hvilket kan sies å være relativt lavt. En normal visningssuksess i Oslo-markedet pleier å ligge et sted på 60-tallet, og da måles salg/ikke salg like etter at første visnings- og budrunde er gjennomført.

Mange av Tollefsen-boligene har ligget ute mye lenger enn dette, slik at salgsgraden «burde» ha vært høyere.

Samtidig er det verdt å påpeke at det nå er fellesferie, samt at noen av de 40 boligene ble publisert i løpet av juli.

Gjennomgangsmelodien er likevel tydelig:

Heimstadens salg av utleieboliger går betydelig tråere nå enn det gjorde tidligere i år.

Det gjør for øvrig også Oslo-markedet ellers:

For der boligprisene i hovedstaden steg med kruttsterke 4,5 prosent i januar, og det ble fulgt opp med solide 1,9 prosent i februar, har prisutviklingen gått betydelig nedover siden.

I juni falt eksempelvis prisene med hele 1,1 prosent nominelt.

Boligprisutviklingen i Oslo i 2025 Måned Nominelt Januar 4,5 % Februar 1,9 % Mars –0,9 % April –0,8 % Mai 0,2 % Juni –1,1 % Kilde: Eiendom Norge

Taktskifte

Trenden bekreftes også av adm. direktør i meglerkjeden PrivatMegleren, Grethe Meier.

– Meglerne våre melder nå at antallet utleieboliger for salg i Oslo er med på å dempe prisveksten betydelig.

Meier forteller at kampen om de små leilighetene dro prisene generelt opp i januar og februar. Deretter kom det så mange små, tidligere utleieboliger for salg at «prisutviklingen stoppet veldig opp».

– Jeg trodde ikke at det skulle komme så mange utleieboliger for salg. Men vi ser nå at kjøperne har mye mer å velge i, hvilket gjør at trykket blir mindre på hver enkelt bolig.

Meglertoppen venter nå et prisfall på rundt ett prosent i juli.

– Vi fikk et lite taktskifte når tilbudssiden økte såpass mye, og det er mange utleiere som prøver seg med relanseringer av boliger som har vært forsøkt solgt tidligere.

LAR SEG OVERRASKE: PrivatMegleren-topp Grethe Meier sier hun ble tatt på senga av hvor mange utleieboliger som både har kommet, og vil komme, for salg i hovedstaden. Foto: Iván Kverme

Samtidig fremhever Meier at det fortsatt er kjøpere på banen også i fellesferien, hvilket betyr at markedet ikke er helt dødt.

– Den voldsomme prisveksten vi spådde tidligere, som en følge av lite nybygg, ser nå ut til å bli forskjøvet med et par år som en konsekvens av de mange utleiesalgene.

– Slik vi har forstått det, kommer det også mange utleieboliger for salg til neste år og i 2027.

– Det er både bra og sunt for markedet at disse utleieboligene kan være med å demme opp for manglende nyboliger i en periode, mener Meier.

– Østkanten er «hot»

Hun ser også en annen, interessant utvikling i kjølvannet av det massive nedsalget av utleieboliger:

– Majoriteten av utleieboligene som selges, ligger i sentrale strøk fra Grünerløkka og vestover. Det gjør at trykket som har vært her tidligere, nå er blitt litt mindre.

SELGER HJERTEBARNET: I 1994 overtok Ivar Tollefsen sin første bygård, nærmere bestemt i Møllerveien 4, mellom Grünerløkka og Fredensborg. Tollefsen betalte drøyt 6 millioner kroner for bygården med 20 leiligheter og 1.000 kvadratmeter næring. Nå selger han leiligheter i gården. Skjermbilde: Google Street View

Meglertoppen fremhever også at mange av meglerne i kjeden forteller at Oslo øst er blitt mer og mer attraktivt de seneste årene, som en følge av et generelt lavere prisnivå i området.

– Tøyen er faktisk «superhot» om dagen, og fra Tøyen og østover er det større kamp om boligene enn tidligere.

– Vaffeljakke og sleik på Oslo vest er «ut». Det som gjelder nå er hippe restauranter og retro bruktbutikker på Tøyen, i Gamlebyen og på Vålerenga, ler PrivatMegleren-sjefen.

Hva gjelder markedsutviklingen i august og fremover, forteller Meier at de har store porteføljer som kommer for salg. Samtidig er det fortsatt godt med kjøpere på banen.

– Prisene skal nok opp i august og muligens september. Fra oktober og ut spår vi dog et prisfall, som for så vidt er normalt for sesongen.

GAMLE SYKEHUSBOLIGER: Noen av de tidligere leilighetene for sykepleiere ved Ullevål sykehus i Kirkeveien 166 er nå for salg. Foto: Fredensborg / Heimstaden

Heimstaden-salgene har så vidt begynt

Finansavisen har også gjennomgått majoriteten av eiendommene Heimstaden eier i Oslo som er omgjort til borettslag.

Av disse, er det påbegynt salg i 39 borettslag, som inneholder 2.117 leiligheter. Selskapet har kun lagt ut 316 av disse for salg, tilsvarende 15 prosent av totalen.

I tillegg eier Heimstaden minst 17 nyopprettede borettslag hvor det ikke er påbegynt salg ennå. Disse borettslagene består av nesten 1.400 boliger.

Dermed kan det være duket for rundt 3.500 Heimstaden-boliger for salg i Oslo i løpet av de neste årene. Og kun cirka 9 prosent av dem er kommet for salg hittil.

Tollefsen-borettslag for salg pr. 17. juli 2025 Adresse Antall leiligheter Borggata 12 10 Christies gate 19 58 Darres gate 2 14 Darres gate 3 36 Dælenenggata 40 97 Fredensborgveien 13 37 Gruegata 18 27 Gunnar Schelderups vei 33 182 Hegdehaugsveien 2/Pilestredet 41 9 Holmestrandgata 4 22 Holsts Gate 4 12 Huitfeldts gate 51 20 Iduns gate 4 46 Kirkeveien 166B og C 240 Københavngata 3 25 Maridalsveien 11 40 Maridalsveien 122 37 Maridalsveien 128 65 Maridalsveien 37 23 Maridalsveien 9 29 Møllerveien 4/Vulkan 2 og 8 18 Nedre gate 8 58 Nissens gate 3 8 Parkveien 4 62 Pilestredet 103 20 Pilestredet 57/Grønnegata 18 30 Rødstuveien 15–23 90 Sannergata 32/Christies gate 17 38 Sarpsborggata 2 77 Sognsveien 9A og B 5 Stavangergata 23–27 127 Stovner Senter 1 169 Teisenveien 5E 101 Thulstrupsgate 5–7 63 Torshovgata 12 26 Trondheimsveien 187–193 50 Ullevålsalléen 2 108 Vøyensvingen 2 23 Waldemar Thranes gate 71 15 Totalt 2.117 Kilde: Finansavisen

Finansavisen har flere ganger tidligere forsøkt få Heimstaden til å bekrefte hvor stor andel av porteføljen deres som skal selges, uten hell.

Under Eiendomsdagen til DNB i september i fjor, uttalte for øvrig Tollefsen selv at «han tror vi har solgt mye i Norge i løpet av tre–fire år».