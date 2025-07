Du kan fortsatt kuppe drømmeboligen

Som følge av at eiendomsmeglingsloven ikke begrenser selgers avtalefrihet, har lovgiver i eiendomsmeglingslovens inntatt en bestemmelse om at «Oppdragstakeren skal oppfordre oppdragsgiveren til ikke å inngå avtale direkte med budgiveren».

Loven pålegger altså megleren, alltid, å oppfordre selgeren til ikke å inngå avtale direkte med en budgiver. Det er en merkelig regel, og ivaretar i alle fall ikke hensynet til selger. Det er neppe slik at et lukket bud i alle tilfeller er et dårlig bud.

Et lukket bud kan i enkelte tilfeller resultere i en høyere salgspris enn en tradisjonell, åpen budrunde. Dette fordi kupping er gambling. Budgiveren fremsetter et direkte bud til selger, nettopp fordi budgiveren tror at interessen er såpass bra, at det er verdt å fremsette et direkte bud til selger. Et direkte bud vil som regel være høyere enn prisantydningen.

Men hvis det under budrunden viser seg at det ikke er andre interessenter enn den den opprinnelige budgiveren, kan selgeren ikke regne med å få det samme budet igjen. En selger er derfor ikke nødvendigvis tjent med en oppfordring fra megleren til «ikke å inngå avtale direkte med budgiveren». Oppfordringen fra megleren er ikke basert på en individuell vurdering av hva som lønner seg – den er et lovpålagt standardråd.

Som selger må man derfor stille spørsmålet: Skal jeg avvise det lukkede budet og håpe at en ordinær budrunde gir meg et bedre resultat – eller bør jeg slå til nå? Eiendomsmeglerens forbud mot å formidle hemmelig bud til selger vil sannsynligvis medføre at budgivere som ikke ønsker å delta i en åpen budrunde, heller retter et hemmelig bud direkte til selger.

Forbud mot å formidle hemmelig bud kan således medføre økning i praksisen med å legge inn bud direkte til selger. Lovendringen bidrar til å gi et signal til markedet om at hemmelig bud er uønsket, men vil ikke skape et mer transparent og rettferdig boligmarked.

Faizan Mahmud

Fast advokat, Dalan Advokatfirma