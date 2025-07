– Vi er bekymret over at det blir færre og færre utleieboliger, sier påtroppende leder i Norsk studentorganisasjon, Sigve Næss Røtvold.

I april, mai og juni i år ble det publisert rundt 20.000 boliger til leie på FINN. Det er 10 prosent færre enn i samme periode i 2021, og 18 prosent færre enn i 2020. Dette kommer frem i en pressemelding fra FINN.

– Sammenlignet med de årene har rundt én av ti utleieboliger forsvunnet i vår- og sommermånedene, sier Nora Vigen Stabell, kommunikasjonssjef i FINN eiendom.

Over 90 henvendelser pr. annonse

Tradisjonelt er mai og juni blant de mest aktive månedene i leiemarkedet. Men tallene fra FINN viser at det totale tilbudet har ligget lavere helt siden 2020, også i høysesongen.

– Vi ser noe færre annonser enn på samme tid i fjor, samtidig som stadig flere bruker FINN aktivt for å finne et sted å bo. Det fører til økt press og skjerpet konkurranse om boligene som faktisk er tilgjengelige, sier Vigen Stabell.

I Oslo får hver utleieannonse i snitt over 90 henvendelser, hele året. På landsbasis ligger snittet på over 70.

– Når tilbudet synker og etterspørselen øker, ser vi tydelig hvordan presset forsterkes, særlig i de store byene, sier hun.

«Trynefaktor»

Samtidig som tilbudet faller, øker aktiviteten blant de som er på jakt etter bolig. I juni ble det publisert 723 «ønskes leid»-annonser på FINN, en økning på 75 prosent siden nyttår.

– Vi vet at det er høyere aktivitet i leiemarkedet på sommeren. Ønskes leid-annonser gir leietagere mulighet til å presentere seg selv, og mange lykkes med det. Samtidig vet vi at det også kan være mer sårbart, personlig inntrykk og «trynefaktor» spiller fortsatt en rolle i dette markedet, sier Vigen Stabell.

Tre av fire boliger leies ut privat

Privatutleiere står for mer enn tre firedeler av utleieboligene på FINN. Andelen har vært stabil i mange år.

– Privatutleiere spiller en stor rolle i det norske leiemarkedet, og det er viktig at de har gode verktøy for å nå ut til relevante leietagere, sette riktig pris og håndtere henvendelser effektivt, sier Vigen Stabell.

Hun oppfordrer flere til å leie ut der de har mulighet:

– Vi oppfordrer alle som har mulighet til å vurdere utleie, om det er et ekstra rom, en kjellerleilighet eller en hybel som ikke brukes. Det er viktig at vi får flere boliger ut i markedet for å dempe presset, særlig før semesteret starter.