Tidenes største boligprisfall

Prisantydningene i nye boligannonser har falt med det meste noensinne i Storbritannia, melder Reuters og viser til ferske tall fra meglerselskapet Rightmove.

Prisene på eneboliger og leiligheter lagt ut for salg i perioden 8. juni til 12. juli var 1,2 prosent lavere enn for eiendommer markedsført den foregående månedsperioden, viser tallene.

Dette er det største fallet fra juni til juli siden Rightmove begynte å føre denne statistikken i slutten av 2001.

Les også Ville tilstander i Tromsø – kan være ulovlig Gjennomsnittlig inntekt pr. måned på et Airbnb-objekt er 28.317 kroner i Tromsø, hele 59,6 prosent høyere enn i Oslo.

Indre London opplevde den største prisnedgangen – på 2,1 prosent. I Nordøst-England var det imidlertid prisoppgang på 1,2 prosent.

Stor tilbudsside

Meglerselskapet viser til at tilbudssiden er den største på et tiår og at selgerne må prise boligene sine deretter for å tiltrekke seg kjøpernes interesse.

Av samme grunn har Rightmove nedjustert prognosen for årets boligprisvekst i Storbritannia fra 4 til 2 prosent.

Les også Heimstaden: Lemper ut boliger og dumper prisene I januar og februar solgte Heimstaden tidligere utleieboliger i Oslo som hakka møkk. Siden den gang har markedet surnet betraktelig. Nå lempes det ut boliger i stor stil – og prisene kuttes over en lav sko.

Salgsvolumene ligger samtidig rundt 5 prosent over gjennomsnittet fra i fjor, og Rightmove anslår at det vil bli gjennomført 1,15 millioner eiendomstransaksjoner i løpet av året.