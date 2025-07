DN skriver at Oslo tingrett har besluttet at prakteiendommen til Erlend Follegg på Bygdøy kan tvangsselges, selv om han overførte den til kona i fjor.

– Vi har en god del krav mot hele Follegg-sfæren, sier eiendomsinvestor Ola Moe til avisen.

Moe står bak selskapet Grundfond AS, som har fått medhold i retten til tvangssalg av Løchenveien 12, verdsatt til 145 millioner kroner. Samtidig forsøker Moe å slå Erlend Follegg personlig konkurs.

Follegg kaller avgjørelsen «ulogisk og feilaktig», og viser til at hverken han eller kona fikk uttale seg før retten besluttet salget.

– Kravet er ganske mye mindre enn Moe oppgir. Det foreligger et gjeldsbrev i saken på cirka seks millioner kroner, sier Follegg.

– Både Moe og hans advokater vet at jeg ikke er insolvent, så jeg er ikke bekymret for den personlige konkursbegjæringen. Jeg har personlige midler langt utover eiendommen i Løchenveien, fortsetter han og peker på at han tror saken løses før den kommer opp i et rettsmøte.