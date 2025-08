Tall fra årsrapporten i 2024 viser en økning i antall saker fra 2023 til 2024 på 8,7 prosent.

Se godt gjennom boligen

Ifølge Forbrukerrådet er svært mange åpne for å leie hybel uten å ha sett den først. Forbrukerrådet advarer generelt mot å gjøre det. Det kan være vanskelig å unngå for dem som for eksempel flytter til en helt annen del av landet.

– Det optimale er å se boligen før du leier, men vi skjønner at det ikke er like realistisk for alle. Hvis du ikke har mulighet til å gå på visning selv, sjekk om du kjenner noen som kan gå dit for deg, eller du kan be om visning over direktevideo som FaceTime, sier forbrukerjurist Gløersen i Forbrukerrådet.

Finner man da skader, for eksempel på inventar, fuktskader på gulv eller vinduskarmer eller riper i overflater, har man mulighet til å dokumentere hvordan tilstanden var ved innflytting, med daterte nærbilder.

Pass på det kollektive ansvaret

Det virker kanskje pirkete, men kontrakten bør også tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for hva – særlig hvis den gjelder et kollektiv. Hvis bare én person står oppført som leietaker på kontrakten, kan vedkommende bli ansvarlig for hele husleien og eventuelle krav.

– Sett deg inn i reglene som gjelder for husleie, sånn at du får en god oversikt over rettigheter og plikter. En god kontrakt, kombinert med at du tar bilder av leiligheten når du flytter inn og ut, kan spare deg for mye stress og i verste fall økonomiske tap, sier Gløersen.

Hun sier de hver sommer får henvendelser fra studenter som havner i konflikt med utleier – ofte på grunn av ulovlige prisøkninger, feil bruk av depositum eller uenighet om skader på boligen.