Obos-prisene i Oslo stiger videre – nedgang på landsbasis

Prisene på Obos-boliger i Oslo steg med 0,3 prosent. På landsbasis falt prisene. 

Publisert 1. aug. | Oppdatert 1. aug.
OPPGANG I OSLO: Obos-prisene i hovedstaden steg videre. Det var imidlertid ventet, ifølge Obos. Thomas Bjørnflaten
William Bugge
På landsbasis falt Obos-prisene med 0,3 prosent i juli, ifølge fersk statistikk fra boligbyggelaget. 

– Obos-prisene i Oslo har pleid å stige litt i juli, så dette var som ventet. Noe av prisoppgangen skyldes at det ble solgt en stor andel ett- og toromsleiligheter som har høyere kvadratmeterpris enn større boliger, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

  • OBOS-prisene i hovedstaden har steget med 10 prosent fra juli 2024 til juli 2025. Hittil i år er prisene i Oslo opp 7 prosent.
  • I snitt har Obos-prisene i Oslo steget med 0,3 prosent i juli måned siden 2004.
  • På landsbasis har Obos-prisene steget med 8,7 prosent de tolv siste månedene og 8,3 prosent hittil i år.
  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 85.195 kroner i Oslo i juli, og 73.250 kroner på landsbasis.

Det ble solgt fem prosent færre Obos-boliger i Oslo i juli 2025 enn i juli 2024, men omsetningen var tre prosent høyere enn snittet for juli de siste fem årene, opplyses det.

I Oslo-regionen ble forkjøpsretten benyttet i 20,1 prosent av omsetningene i juli i år, mot 22,4 prosent i juli 2024. Det var også en nedgang fra juni i år da forkjøpsandelen var på 25,8 prosent. Det kan tyde på at det er en del boliger å velge blant i markedet.

