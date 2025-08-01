På landsbasis falt Obos-prisene med 0,3 prosent i juli, ifølge fersk statistikk fra boligbyggelaget.

– Obos-prisene i Oslo har pleid å stige litt i juli, så dette var som ventet. Noe av prisoppgangen skyldes at det ble solgt en stor andel ett- og toromsleiligheter som har høyere kvadratmeterpris enn større boliger, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

OBOS-prisene i hovedstaden har steget med 10 prosent fra juli 2024 til juli 2025. Hittil i år er prisene i Oslo opp 7 prosent.

I snitt har Obos-prisene i Oslo steget med 0,3 prosent i juli måned siden 2004.

På landsbasis har Obos-prisene steget med 8,7 prosent de tolv siste månedene og 8,3 prosent hittil i år.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 85.195 kroner i Oslo i juli, og 73.250 kroner på landsbasis.

Det ble solgt fem prosent færre Obos-boliger i Oslo i juli 2025 enn i juli 2024, men omsetningen var tre prosent høyere enn snittet for juli de siste fem årene, opplyses det.

I Oslo-regionen ble forkjøpsretten benyttet i 20,1 prosent av omsetningene i juli i år, mot 22,4 prosent i juli 2024. Det var også en nedgang fra juni i år da forkjøpsandelen var på 25,8 prosent. Det kan tyde på at det er en del boliger å velge blant i markedet.