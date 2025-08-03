Prinsessen har søndag delt boligannonsen på Instagram.

Hun la først ut boligen for salg i mai, da for 20 millioner kroner, men annonsen ble raskt gjort inaktiv. Årsaken er at annonsen ikke opplyste om at et bygg på eiendommen måtte fjernes ved overtakelse. Det er ifølge TV 2 , som meldte om saken, snakk om en vaktbod.

Boligen ligger nå ute til 18 millioner kroner.

BOLIG: Slik så boligen ut i 2005. Foto: Cornelius Poppe

Eiendomsmegler Ståle Ask Helland i Sem & Johnsen skriver i en epost til NRK at meglerhuset hadde fått mangelfull informasjon fra Bærum kommune, og at salget derfor måtte settes i bero.

– Etter dialog med kommunen skal vi nå ha fått all relevant informasjon oversendt, skriver Helland og legger til:

– Det er ingen stor dramatikk i dette. Forskjell fra sist er at vaktbu og gjerde skal fjernes og inngår ikke i salget. Prisantydning er nå tilpasset ny situasjon.

Boligen ble kjøpt i 2003 for 8,8 millioner kroner.

Tomta er på mer enn 5,7 mål, og boligens totalareal er på 480 kvadratmeter. Det er fire soverom, flere bad og flere påbygg til huset. Hovedhuset ble oppført i 1939 og er siden blitt bygget om flere ganger, senest i 2005.

Prinsessen kjøpte i august 2023 ny bolig på Stabekk sammen med sin ektemann Durek Verrett for 18,6 millioner kroner.