Utleiemegleren om utleiemarkedet: – Ekstremt press

– De mest sentrale leilighetene får lett opptil 40 personer på visning, mens andre leiligheter kan få kun to på visning. Uansett leies gjerne leilighetene ut innen kort tid, sier salgs- og markedsdirektør Geir Skogheim i Utleiemegleren til NTB.

Der er meglerne i bedriften som har gitt ham et bilde av situasjonen på leiemarkedet, samtidig som de ikke fører tall om det systematisk.

Mange av leietakerne de møter er fortvilte over hvor vanskelig det er å finne en leiebolig, ifølge Skogheim.

– Det er klart at hvis man ikke finner seg bolig å leie, så kan det hende at plassen på studiet eller jobbmuligheten ryker.

– Vi i Utleiemegleren synes det er leit å måtte si nei til så mange i og med mangelen på utleieboliger på markedet.

Både studenter og andre grupper jakter leieboliger om dagen, kort tid før studiestart. Studentsamskipnaden i Oslo sa fredag at 6200 studenter i Oslo mangler bolig til høstens semester.

– Grupper med større kjøpekraft kommer inn og presser ut de svakeste, som blant annet er studenter, sier Skogheim.

Stort press i alle studentbyene

– Nå vet studentene hvor de har kommet inn fra Samordna opptak. Mange studenter har vært tidlig ute med bolig, som man ofte må. Men de som ikke har funnet bolig leter febrilsk.

– Nå er det et stort press i markedet i alle studentbyene og da kanskje spesielt Bergen og Oslo.

Utleiemegleren har likevel merket en trend i år og i fjor: At færre studenter enn før kommer på visningene deres i Oslo. Grunnen tror Skogheim er de høye leieprisene.

– Studenter ser at de ikke kan betale leieprisene og finner andre måter å bo på, mener Skogheim, som trekker fram det å bo hos foreldrene, utenfor sentrum, i bofellesskap og å bo trangere.

Presset i Bergen opplever han som høyere enn noensinne. Han tror at pågangen kan skyldes at det fortsatt er billigere å bo i Bergen enn i Oslo.

Samme erfaring hos Finn.no

I de største byene ser også Finn at det er trøkk. Færre utleieboliger legges ut enn før, 11 prosent færre i juli i år enn samme tid i fjor. Mange konkurrerer altså om færre boliger enn før, mens behovet er størst like før studiestart.

– Etterspørselen er høy, og vi ser tydelig økt aktivitet blant de som er på boligjakt, sier kommunikasjonssjef Adéle Cappelen Blystad for Finn og Vend Norway til NTB i en epost.

I juli ble det publisert flere enn 1290 «ønskes leid»-annonser på Finn, og hver annonse får i snitt 70 henvendelser nasjonalt, ifølge Blystad. Trykket er størst i storbyene.

– Vi oppfordrer alle som har en bolig stående ledig, til å vurdere utleie nå. Det er stort behov, avslutter hun.

