Boligprisene falt 1,0 prosent i juli

De nominelle boligprisene i Norge falt 1,0 prosent i juli, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,2 prosent.

Det betyr at boligprisene i Norge har steget 5,6 prosent hittil i år.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4,27 millioner kroner ved utgangen av juli.

Hett boligmarkedet i Bergen, Tønsberg og Ålesund

– Boligprisene sank med en prosent i juli, noe som ga en oppgang i de sesongjusterte prisene på 0,2 prosent. Særlig hett var det i boligmarkedet i Bergen, Tønsberg og Ålesund i juli. I flere områder på Østlandet derimot var boligprisutviklingen moderat i juli, spesielt i Drammen og Oslo, sier Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge, i en pressemelding.

Prisutvikling i ulike byer By Endring siste måned Endring i år Oslo −0,7 prosent 2,9 prosent Bergen 0,7 prosent 9,0 prosent Trondheim −2,1 prosent 3,0 prosent Stavanger −0,4 prosent 11,5 prosent Kristiansand −1,0 prosent 8,2 prosent Tromsø −0,8 prosent 8,4 prosent Norge −1,0 prosent 5,6 prosent

– Det er store forskjeller i boligprisutviklingen i landet både i juli og så langt i år. Særlig moderat har utviklingen vært i Oslo, Drammen og Trondheim, mens Stavanger med omegn og Rogaland skiller seg ut med tosifret vekst. I Stavanger og Rogaland ser også den sterke veksten i boligprisene ut til å tilta, understreker Lauridsen.

Størst vekst så langt i 2025 har Stavanger med omegn med en prisoppgang på 11,5 prosent, etterfulgt av Bergen med 9,0 prosent og Tromsø med 8,4 prosent. På den andre siden av skalaen finner vi Drammen med omegn og Oslo som kan vise til en oppgang i boligprisene på beskjedne på 2,7 og 2,9 prosent.

Høyt salgsvolum

I juli ble det solgt 5.653 boliger i Norge, noe som er 10,1 prosent flere enn i samme måned i 2024. Det betyr at det hittil i år er solgt 65.789 boliger, noe er 13,3 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener boligmarkedet i juli bar preg av sterk etterspørsel etter mindre boliger i studentbyene, og et vedvarende høyt salgsvolum i pressområdene.

– I Oslo ser vi et uvanlig høyt tilbud av små boliger, et resultat av at mange utleiere har valgt å selge siden våren. Dette gir kjøperne et midlertidig pusterom, men svekker samtidig leiemarkedet, sier Geving.

Obos

Fredag i forrige uke offentliggjorde Obos tall som viste at boligprisene falt 0,3 prosent på landsbasis i juli. Etter at de tallene ble kjent, valgte Handelsbanken å oppdatere sin prognose for Eiendom Norge-tallene.

«Inkludert Obos-data anslår vi nå en sesongjustert prisvekst på 0,4 prosent i juli, ned fra tidligere estimat på 0,7 prosent. Selv om dette er en nedjustering, indikerer det fortsatt en sterkere prisutvikling enn normalt for juli. Nominelt venter vi en prisnedgang på om lag 0,8 prosent», skriver Handelsbanken i en rapport.

Selv om rentekuttet fra Norges Bank i juni har økt husholdningenes disponible inntekt, understreker Handelsbanken at det foreløpig kun er nye låntakere som har merket noe til det. Årsaken til det er at rentekuttet for eksisterende boliglån først trer i kraft i slutten av august på grunn av den lange varslingsfristen.