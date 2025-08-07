–På nyboligmarkedet i Oslo er det et veldig trykk på det vi har ute, og prisutviklingen her henger ikke helt sammen med bruktmarkedet, sier adm. direktør i Selvaag Bolig, Sverre Molvik.
Finansavisen skrev 5. august at bruktboligprisene i Oslo har steget 2,9 prosent siden nyttår. Det er drøyt halvparten av utviklingen på landsbasis, som viste 5,6 prosent.
– Utleieboliger har slått ut
– Det er nok særlig salg av utleieboligporteføljer som har slått ut, så det er farlig å konkludere med den nedgangen vi så i juli, og sesongjustert var det ikke så galt, sier han.
– Er det store forskjeller på utleieleiligheter som selges kontra vanlige bruktboliger?
– Vedlikeholdsetterslepet er nok større, og mange av boligene er eldre, så de har en annen kvalitet, sier han.
– Hva er prisutviklingen i de nybygde boligene dere selger i Oslo?
– Vi selger ut det vi har, og skulle gjerne hatt flere prosjekter i Oslo. Tross høye byggepriser klarer vi oss godt her. Det er vanskelig å si noe om prosentuell prisutvikling i prosjektene, men vi har økt margin, får gode priser og klarer å gjennomføre uten å skrive ned tomteverdiene, sier han.
Høye byggekostnader
I bransjen snakkes det mye om at byggekostnadene er for høye, særlig trukket opp av myndighetspålagte krav. Sammenlignet med Sverige har flere sagt at byggeprisen er 20 prosent høyere i Norge enn i nabolandet.
Selvaag Bolig bygger hovedsakelig i Stor-Oslo, Bergen, Rogaland og Trondheim, men har også syv prosjekter i Stockholm. Molvik mener at 20-prosentanslaget er ganske dekkende.
– Kanskje er forskjellen til og med litt høyere, sier han.
– I Norge koster det rundt 60.000 kroner å bygge per kvadratmeter for leiligheter, og det er omtrent det samme om det er i Oslo, Jessheim eller på Kløfta. I tillegg har man tomtekostnader og utviklingskostnader, og får man ikke byggeprisen ned, er det vanskelig å sette igang nye prosjekter. I dag er det vanskelig å bygge uten salgspriser på minst 90.000 kroner per kvadratmeter, sier han.
Økte marginer for utbygger?
– Vil ikke bare lavere byggekrav gjøre at utbyggernes marginer blir høyere ettersom leilighetene selges basert på betalingsvillighet, ikke byggekost?
– I pressområdene som Oslo og Bergen kan man tenke at det til en viss grad kunne bli effekten, men med dagens rentenivå har mange ikke råd til å betale det det koster å bygge. Utenfor storbyene er det mange utbyggere som taper store penger på tomteområder de ikke får satt igang på fordi det ikke er mulig å bygge ut basert på salgspris og kostnader, sier han, og legger til:
– Kanskje kunne utbyggerne øke marginen ved lavere byggekrav da renten falt og alt ble solgt. Sånn er det ikke lenger. Vi får se om de politiske signalene vi får nå om reduserte byggekrav er mer enn valgflesk, men det er helt utenkelig at Støres ambisjon om 130.000 nye boliger innen 2030 med dagens situasjon.
Selvaag Bolig
|(Mill. kr)
|2.kv. /25
|2.kv. /24
|Driftsinntekter
|261
|620
|Ebitda
|−2
|99
|Resultat før skatt
|1
|92
|Resultat etter skatt
|2
|79
Godt fornøyd
– Vi er godt fornøyde med salget første halvår. Vi merker en økende optimisme i markedet, noe vi tror vil fortsette gjennom høsten som følge av reallønnsvekst og forventning om ytterligere rentekutt. Det gode salget har gjort at vi har kunnet sette i gang bygging av flere boliger, og vi har nå boliger under bygging for rekordhøye 8,2 milliarder kroner, skrev Molvik i andrekvartalsrapporten som ble sluppet torsdag morgen.
Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet 1.165 boliger netto under bygging. 62 prosent av disse var solgt ved utgangen av kvartalet, og 88 prosent av boligene som ferdigstilles i år var solgt. Det ble satt i gang bygging av 171 boliger i kvartalet.
– Selvaag Bolig har også fylt på tomtebanken med to attraktive tomter på Østlandet. Vi har kjøpt en transformasjonstomt som kan gi om lag 525 nye boliger i Nordre Follo kommune, og inngått et samarbeid om en tomt med potensial på inntil 550 boliger på Glassverket i Drammen, sier konsernsjefen.