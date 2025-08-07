–På nyboligmarkedet i Oslo er det et veldig trykk på det vi har ute, og prisutviklingen her henger ikke helt sammen med bruktmarkedet, sier adm. direktør i Selvaag Bolig, Sverre Molvik.

Finansavisen skrev 5. august at bruktboligprisene i Oslo har steget 2,9 prosent siden nyttår. Det er drøyt halvparten av utviklingen på landsbasis, som viste 5,6 prosent.

– Utleieboliger har slått ut

– Det er nok særlig salg av utleieboligporteføljer som har slått ut, så det er farlig å konkludere med den nedgangen vi så i juli, og sesongjustert var det ikke så galt, sier han.

– Er det store forskjeller på utleieleiligheter som selges kontra vanlige bruktboliger?

– Vedlikeholdsetterslepet er nok større, og mange av boligene er eldre, så de har en annen kvalitet, sier han.

– Hva er prisutviklingen i de nybygde boligene dere selger i Oslo?

– Vi selger ut det vi har, og skulle gjerne hatt flere prosjekter i Oslo. Tross høye byggepriser klarer vi oss godt her. Det er vanskelig å si noe om prosentuell prisutvikling i prosjektene, men vi har økt margin, får gode priser og klarer å gjennomføre uten å skrive ned tomteverdiene, sier han.

Høye byggekostnader

I bransjen snakkes det mye om at byggekostnadene er for høye, særlig trukket opp av myndighetspålagte krav. Sammenlignet med Sverige har flere sagt at byggeprisen er 20 prosent høyere i Norge enn i nabolandet.