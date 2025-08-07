De to naboene Kjetil André Aamodt og Terje Håkonsen vurderer å selge eiendommene sine på Bygdøy, skrev Finansavisen 12. september 2024 . Den gangen skrev DN, som omtalte saken først, at de to naboene vurderte å selge enten deler av eller hele eiendommene.

Aamodt har i to omganger kjøpt de to boenhetene i Admiral Børresens vei på Bygdøy. I 2004 ga han 13 millioner kroner for den første enheten, før han i 2011 kjøpte den andre for 17 millioner kroner.

Nærmeste nabo Terje Håkonsen betalte 10,2 millioner kroner for sin eiendom i 2003. Nå vurderer de tidligere toppidrettsutøverne å selge hele eller deler av eiendommen som til sammen måler seks mål.

Prisantydningen er på 65 millioner kroner, ifølge DN.

Aamodt bekrefter

«Det stemmer at vi vurderer å selge én, to eller tre leiligheter i Admiral Børresens vei», skrev Aamodt i en SMS til DN i fjor.

Boligen i Admiral Børresens vei 6F ligger idyllisk til helt nede ved vannkanten og har et bruksareal på 322 kvadratmeter. Tomten er på 3,85 mål.

Eiendomsmegler Nils Nordvik uttalte den gang at en samlet salgsverdi for boligene i rekken kan være langt høyere.

«Den burde i hvert fall ligge på over 200 millioner kroner. Ligger du i første rekke ved sjøen bør det i hvert fall være det», sa han.

Satser på ski

Aamodt har vært ute av alpinbakken i 18 år, men er nå tilbake i skibransjen gjennom det norske merket Stereo Skis. Den tidligere toppalpinisten er medeier i selskapet og bruker erfaringen fra toppidretten for å utvikle produktene.

«Jeg er først og fremst en døråpner, og utvikler skiene», sa Aamodt til Finansavisen tidligere denne uken.

Stereo Skis har nylig signert flere løpere, blant annet parautøverne Magnus Balchen og Marcus Grasto Nilsson, som skal delta i Paralympics i Milano neste år.

«Vi satser på å bli et norsk skimerke som er av høy kvalitet og litt eksklusivt. Vi skal ikke selge for mye, men vi selger dyrt», sa Aamodt.

Merket selger mest i Sveits, men er fortsatt små og vokser gradvis.

«Vi er veldig små akkurat nå, og vokser litt og litt», sier han.