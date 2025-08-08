Fotballproff: Punger ut 50 millioner for villa

I vår solgte fotballproff Joshua King boliger for over 40 millioner kroner, da han kvittet seg med både en eksklusiv utsiktsleilighet i Pilestredet Park, samt en splitter ny bolig på Løren i Oslo.

Prisantydningen på førstnevnte måtte kuttes med 3,5 millioner kroner før det ble salg, men gikk til slutt for 31,5 millioner. King betalte selv 30,3 millioner kroner for boligen nesten fire år før.

Leiligheten på Løren ble solgt for 1,25 millioner kroner, etter å ha blitt kjøpt på prospektstadiet for 10,2 millioner.

Nå er King igjen på ferde i hovedstadens boligmarked, og blar opp over 50 millioner kroner for en luksusvilla på Ullernåsen, melder E24.

Nybolig

Boligen er fortsatt under bygging, men vil ferdigstilt romme over 400 kvadratmeter, med svær tilhørende tomt og basseng i hagen.

Eiendomsmegler Stian Pøhner i Nordvik Frogner, vil ifølge nettavisen ikke si for mye om hvem som er kjøper, men er tydelig på at det er en unik eiendom.

– Hvem som er kjøper fremkommer av tinglysingen fortløpende etter overdragelse. Det er en spektakulær eiendom med en særpreget bebyggelse, tegnet av en av Norges fremste arkitekter, R21 Ark. Dette er store, rause boliger med x-faktor og fantastiske kvaliteter, sier Pøhner til E24.

Stortalent

King har i løpet av karrieren også spilt for Preston North End, Borussia Mönchengladbach, Hull, Blackburn, Bournemouth, Everton, Watford, Fenerbache og Toulouse. I midten av juli ble det klart at han har signert for saudiarabiske Al-Khaleej, og vil bli der frem til sommeren 2027.

King ble tidlig sett på som et stort talent, og før han gikk til Manchester United som 16-åring, spilte han allerede for aldersbestemte landslag. Sin siste landskamp spilte han i juni 2022.