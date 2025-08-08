Samme bolig: 1,1 mill. dyrere i Norge enn i Sverige
Norske byggeregler gjør boligene 1,1 millioner dyrere enn i Sverige, viser en ny rapport fra Union. – Det er rett og slett helt horribelt, mener boligtopp Baard Schumann.
MANER TIL ENDRING: – Alle vil ha trygge og gode boliger, men vi må kunne stille spørsmålet: Hva gir reell verdi for boligkjøperen, og hva er overadministrert plunder? Svenskene når samme kvalitetsnivå med mer fleksible regler. Det er fullt mulig også her, mener boligtopp Baard Schumann. Collage: Finansavisen