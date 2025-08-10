Selger råttent hus med plass til 22 latviere

TVANGSSALG: Den slitne boligen er tidligere blitt utleid til 22 latviere. Huset er fullt av både råte, mugg, sopp og vannskader. Likevel kaller selgeren boligen «et flott hus med svær hage og utsikt». Videre hevder han at tilstanden på boligen «ikke er så ille». Foto: Gard Setsaas

Lukk