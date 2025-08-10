Selger råttent hus med plass til 22 latviere
Utleier bodde med og leide ut til 22 latviere. Én av dem betalte 2.000 kroner i måneden for å bo i et garderobeskap. Nå er det gjennområtne huset for salg ved bruk av tvang.
Publisert 10. aug. | Oppdatert 10. aug.
TVANGSSALG: Den slitne boligen er tidligere blitt utleid til 22 latviere. Huset er fullt av både råte, mugg, sopp og vannskader. Likevel kaller selgeren boligen «et flott hus med svær hage og utsikt». Videre hevder han at tilstanden på boligen «ikke er så ille». Foto: Gard Setsaas