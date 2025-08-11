– Jeg kan bekrefte at en hyggelig barnefamilie har kjøpt eiendommen for 19 millioner kroner. Både kjøper og selger er veldig fornøyde. Utover det har jeg ingen kommentar, sier megler ved Sem & Johnsen, Ståle Ask Helland, til TV 2.

Huset som prinsessen kjøpte i 2003, ble først lagt ut for salg i mai med prisantydning på 20 millioner kroner. Etter hvert ble det oppdaget at en vaktbu og et gjerde på eiendommen måtte fjernes, og da ble huset lagt ut på nytt til 18 millioner.

Vaktbua og gjerdet var nemlig kun midlertidig godkjent på grunn av sikkerhetssituasjonen rundt prinsessen. Märtha Louise har kjøpt et hus på Stabekk i Bærum med sin ektemann Durek Verrett.