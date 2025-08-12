Salget av nye boliger falt 19 prosent i juni, sammenlignet med samme måned i fjor, viser nye tall fra Boligprodusentenes Forening tirsdag. Det gir en salgsutvikling på minus 15 prosent i andre kvartal, men en oppgang på 8 prosent i første halvår.

– NEGATIV UTVIKLING: Adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim.

Det ble igangsatt 31 prosent færre boliger i juni, sammenlignet med samme måned i fjor. I andre kvartal var igangsettingene ned 14 prosent, mens det er en oppgang på 5 prosent hittil i år.

Igangsettingen i juni er ifølge Boligprodusentene den laveste for andre kvartal siden de begynte sine målinger i 1999.

– Tilbake til start

– Det er en ganske negativ utvikling vi ser inn mot sommeren, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim, under presentasjonen av de nye tallene, som finner sted i Arendal i forbindelse med Arendalsuka.

– Det er litt følelsen av å rykke tilbake til start.

Etter en positiv på 2025 frem til mars, har andre kvartal vært tilsvarende svak, poengterer han.

– Dette viser at det er grunnleggende utfordringer i boligforsyningen og at det kreves en langvarig oppgang for å dekke boligbehovet, heter det fra Hiim i en pressemelding.

Han peker på at byggekostnadene er for høye og at «plan- og byggesaksprosesser tar for lang tid og er for kompliserte, detaljerte og uforutsigbare».

49 prosent under behov

Totalt er det solgt 15.286 nye boenheter seneste tolv måneder, en økning på 9 prosent fra forrige tolvmånedersperiode, men 45 prosent under beregnet boligbehov, ifølge Boligprodusentene.

Antallet igangsatte nye boliger de seneste tolv måneder oppgis til 14.146 boenheter. Dette utgjør en økning på 2 prosent fra forrige tolvmånedersperiode – men er 49 prosent under beregnet boligbehov.

Prognosesenteret har beregnet det gjennomsnittlige årlige boligbehovet til 27.770 boenheter for de neste fem årene. Dette er 1.680 færre enn tidligere, opplyses det.



– Vi hadde et godt første kvartal. Så kom ikke den rentenedgangen som alle trodde i mars. Vi fikk økte kostnader, og vi fikk internasjonal uro, som gjorde at markedet egentlig stoppet litt opp. Og den rentenedgangen som kom før sommeren, har ikke vi sett noen effekt av i løpet av juni, sier Hiim.