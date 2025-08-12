Sykepleiere har råd til litt flere boliger i Oslo

Det går fram av sykepleierindeksen for første halvår i år, som utarbeides av Eiendomsverdi.

I 2022 hadde en sykepleier råd til 1,6 prosent av boligene i Oslo. Andelen har krøpet gradvis oppover de tre siste årene, og i første halvår i år ligger den på 2,5 prosent.

I Asker og Bærum har det gått motsatt vei. I fjor hadde sykepleierne råd til 3,6 prosent av omsatte boliger, i år har andelen sunket til 2,3 prosent.

Litt vanskeligere for vanlig lønnsmottakere

Det har blitt vanskeligere i boligmarkedet for folk med en typisk lønnsinntekt når man ser på tallene på nasjonalt nivå. Dette til tross for god lønnsvekst og lavere krav til egenkapital, bemerker analysesjef Anders Francke i Eiendomsverdi.

– I første halvår 2025 ble det litt vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker i Norge å bli boligeier, sier han.

* Nasjonalt kan en sykepleier kjøpe 30,4 prosent av boligene som er til salgs. Det er ned 1,7 prosentpoeng fra samme tid i fjor.

* I de to dyreste områdene – Oslo og Asker/Bærum – må man tjene 790.000 kroner for å kunne kjøpe en av de 10 prosent rimeligste boligene.

* I Trondheim ligger sykepleierindeksen på hele 35 prosent. Der trenger du å tjene 530.000 kroner for en tilsvarende mulighet.

* Porsgrunn/Skien skiller seg ut i den andre enden av oversikten. I dette området kan en sykepleier kjøpe nesten 65 prosent av boligene.