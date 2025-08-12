Sykepleiere har råd til litt flere boliger i Oslo

Det går fram av sykepleierindeksen for første halvår i år, som utarbeides av Eiendomsverdi.
I 2022 hadde en sykepleier råd til 1,6 prosent av boligene i Oslo. Andelen har krøpet gradvis oppover de tre siste årene, og i første halvår i år ligger den på 2,5 prosent.
I Asker og Bærum har det gått motsatt vei. I fjor hadde sykepleierne råd til 3,6 prosent av omsatte boliger, i år har andelen sunket til 2,3 prosent.
Litt vanskeligere for vanlig lønnsmottakere
Det har blitt vanskeligere i boligmarkedet for folk med en typisk lønnsinntekt når man ser på tallene på nasjonalt nivå. Dette til tross for god lønnsvekst og lavere krav til egenkapital, bemerker analysesjef Anders Francke i Eiendomsverdi.
– I første halvår 2025 ble det litt vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker i Norge å bli boligeier, sier han.
* Nasjonalt kan en sykepleier kjøpe 30,4 prosent av boligene som er til salgs. Det er ned 1,7 prosentpoeng fra samme tid i fjor.
* I de to dyreste områdene – Oslo og Asker/Bærum – må man tjene 790.000 kroner for å kunne kjøpe en av de 10 prosent rimeligste boligene.
* I Trondheim ligger sykepleierindeksen på hele 35 prosent. Der trenger du å tjene 530.000 kroner for en tilsvarende mulighet.
* Porsgrunn/Skien skiller seg ut i den andre enden av oversikten. I dette området kan en sykepleier kjøpe nesten 65 prosent av boligene.
* I Kristiansand, Fredrikstad/Sarpsborg, Hamar inkludert Stange og Ålesund kunne sykepleieren kjøpe over 40 prosent av de omsatte boligene.
Strammere i Stavanger og Bergen
Boligmarkedet beveger seg ulikt i de store byene, går det fram av oversikten.
– I Oslo er det en marginal bedring. I Stavanger er det kun 16,7 prosent av omsatte boliger som er tilgjengelig. Her var tallet 23,9 prosent ved utgangen av fjoråret. Samme store bevegelser ser vi i Bergen der sykepleierindeksen viser 21,6 prosent hittil i år mot 28,4 prosent i 2024 sier analysesjef Francke.
Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en enslig sykepleier får finansiering til å kjøpe. Dersom en sykepleier har mulighet til å kjøpe en stor andel av boligene i en by, er prisene lave.
Sykepleierne er valgt som referansegruppe fordi de har en lønn som representerer en typisk god norsk inntekt. Lønna er i dessuten i liten grad er konjunkturavhengig.
– Boligbygging hjelper
En boligkrise er under utvikling, advarer eiendomsbransjen med henvisning til at nyboligsalget har falt med nesten 50 prosent siden sommeren 2022.
– De største effektene av dette i norsk økonomi vil komme i 2025–27 i form av lav aktivitet i økonomien og økt knapphet i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen.
Han mener mye av løsningen ligger i å redusere krav til nye boliger, fjerne utlånsforskriften og å gi kommunene sterkere insentiv til å legge til rette for boligbygging.
Sykepleieindeksen viser at tilstrekkelig boligbygging hjelper, framholder Lauridsen.
– I Trondheim, hvor det har vært bygget mye de siste årene og boligprisutviklingen har vært moderat, har det vært betydelig forbedring for sykepleieren, sier han.