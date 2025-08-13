Antall utleieboliger har falt til et nytt bunnivå

– De ferske tallene viser en utvikling som ikke bare er urovekkende, men kritisk, sier Carl Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til Dagens Næringsliv.

I en ferske rapport, som Samfunnsøkonomisk analyse har laget over utviklingen i sekundærboliger for NEF, kommer det fram at antallet leieobjekter har falt til et nytt bunnivå.

I andre kvartal var det registrert 391.874 sekundærboliger i Norge, noe som utgjør 14,2 prosent av den samlede boligmassen.

– Det laveste nivået vi har registrert, skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

Nedgangen er sterkest i Oslo, som har mistet 10.819 sekundærboliger på seks år. I tillegg har det siden 2023 blitt 3.955 færre boliger eid av aksjeselskaper, viser rapporten. Leieboliger som er eid av aksjeselskaper er ikke klassifisert som sekundærboliger.

Økt formuesbeskatning på sekundærboliger og renteøkninger trekkes fram som de viktigste forklaringene. Sekundærboliger er boliger eieren selv ikke bor i, og som typisk leies ut til andre.