30.000 beboere kjemper om 6 eneboliger
Området består nesten bare av blokkleiligheter. Ved ferdigstillelse vil det være nær 30.000 innbyggere der, men kun seks eneboliger. Det blir det prisrekorder, dørbanking og off market-salg av.
Publisert 14. aug. | Oppdatert 16. aug.
KNAPPHETSGODE: I det folkerike området finnes det kun seks eneboliger totalt. Fem av dem ligger i første rekke mot vannet, i midten av bildet, mens det siste ligger nederst til venstre. Sistnevnte satt nylig ny prisrekord. Foto: Iván Kverme