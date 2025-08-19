For tre og et halvt år siden punget tennisstjernen ut 18,65 millioner for en «strøken 4-romsleilighet» i Thomas Heftyes gate 52 i Frogner-strøket Gimle i Oslo.

To år senere spadde han frem nye 50 millioner, denne gangen for en prakteiendom på Snarøya i Bærum.

Dermed skulle Frogner-leiligheten selges. Den 14. juni i fjor ble derfor boligen lagt ut for salg, med en prislapp på 29,95 millioner. Leiligheten var allerede i god stand da Ruud overtok den, men er i løpet av eierperioden likevel pusset opp ytterligere. Da var det på sin plass med en prisøkning på 11,3 millioner, mente Nordvik-megler Frederick Horntvedt.

Men markedet ville det annerledes, og leiligheten ble for noen måneder siden trukket fra markedsplassen Finn. Ruud står fortsatt oppført som hjemmelshaver.

Nå prøver han å selge igjen.

Prisantydningen er nær 30 millioner kroner.